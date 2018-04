Viktor Orban, geniusz znad Dunaju

Viktor Orbán wygrał właœnie po raz trzeci z rzędu (a czwarty w sumie) wybory parlamentarne na Węgrzech, bez wštpienia zdobywajšc laur najskuteczniejszego polityka Europy Œrodkowej i wzbudzajšc nieco zazdroœci u swoich przyjaciół nad Wisłš.

Zagłosowała na niego niemal połowa wyborców, przede wszystkim przestraszonych wizjš tysięcy uchodŸców, którzy majš zalać spokojny naddunajski kraj, zmienić go w prowincję islamskiego kalifatu i zastšpić gulasz falafelem. Ale wœród jego wyborców znaleŸli się także paradujšcy w huzarskich strojach patrioci, marzšcy o odbudowie Wielkich Węgier i zmazaniu hańby Trianon – traktatu pokojowego podpisanego po I wojnie œwiatowej między zwycięskš Ententš, a pokonanymi Węgrami, który okroił ich terytorium o niemal 1/3 na rzecz wszystkich sšsiadów: Jugosławii, Rumunii, Czechosłowacji, Austrii a nawet – o dziwo! – Polski (my dzięki temu formalnie uzyskaliœmy kawałki Spiszu i Orawy). Należy bardzo usilnie uczulić nasz rzšd na to, by jakimœ przypadkiem fakt ten nie wypłynšł dziœ na wierzch, bo a nuż dostaniemy się na listę wrogów Budapesztu i nie będziemy mogli liczyć na zawetowanie ewentualnych unijnych sankcji wobec Polski.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Viktor Orbán dał po raz kolejny znakomity przykład tego, w jaki sposób można w dzisiejszych czasach zdobywać masowe poparcie wyborców, odwołujšc się do ich frustracji, lęków i obaw, a jednoczeœnie apelujšc do dumy narodowej, historycznych tradycji i przywišzania do własnej tożsamoœci. Jeszcze 20 lat temu uważano, że dla racjonalnie myœlšcych wyborców najważniejszy jest ich dobrobyt – co najlepiej pokazywał slogan zdobišcy sztab wyborczy Billa Clintona: „Gospodarka, ty głupcze!". W dzisiejszym œwiecie powszechnego braku poczucia bezpieczeństwa, znacznie lepiej sprzedajš się zupełnie inne hasła, bynajmniej niegospodarcze.

Jak to więc jest z gospodarkš na Węgrzech? Kiedy Orbán po raz pierwszy zostawał premierem w roku 1998, PKB (czyli przeciętny dochód) na głowę mieszkańca Węgier należał do najwyższych wœród krajów Europy Œrodkowo-Wschodniej (był wyższy od polskiego o 25 proc., a Warszawa wcišż wyglšdała doœć ubogo przy wielkomiejskim Budapeszcie). Kiedy powtórnie obejmował urzšd 8 lat temu, PKB na głowę mieszkańca Węgier był jeszcze powyżej regionalnej œredniej i o 17 proc. wyższy niż w Polsce. Dziœ, gdy Viktor Orbán odnosi kolejne triumfalne zwycięstwo, węgierski PKB należy już do najniższych w regionie – gorzej jest tylko na Łotwie, w Rumunii i Bułgarii – i oczywiœcie jest niższy od polskiego. Nic dziwnego, skoro od czasów wejœcia do Unii Węgry były najwolniej rozwijajšcym się krajem regionu, ze œredniorocznym wzrostem dochodu o 1,4proc. (w leżšcej w ruinach Polsce o 3,8 proc.).

Być może Viktor Orbán jest politycznym geniuszem, który słusznie budzi podziw swych polskich wielbicieli skutecznoœciš, z jakš dociera do serc i umysłów rodaków. Ale wolałbym, aby nie był dla nich wzorem w zakresie prowadzonej polityki gospodarczej. Bo Polska potrzebuje szybkiego rozwoju. I jeœli rzšdzšcy nie będš potrafili go na dłuższš metę zapewnić, Polacy prawdopodobnie znacznie szybciej od Węgrów poczujš się rozczarowani.