Cieślik: Wielkanoc z Księciem

Wielkanoc spędziłem w towarzystwie „Księcia nocy". Był to przypadek z tych nieprzypadkowych, jako że w Wielki Pištek ukazał się monumentalny – 1100 stron – tom opowiadań Marka Nowakowskiego. Od debiutu w latach 50. XX w. po poczštek naszej dekady. Składajš się one na niezwykły portret kraju, którego już nie ma. A nade wszystko portret Warszawy zmieniajšcej się w miasto, jakie dziœ znamy.

Oczywiœcie, to nie jest dokument, ale nie ma chyba innego tak drobiazgowego zapisu tej metamorfozy. Akcja pierwszych opowiadań toczy się jeszcze wœród ruin, w Warszawie bez Pałacu Kultury. Ostatnie ukazujš z grubsza to miasto, które znamy. Perspektywa jest tu specyficzna, bo to spojrzenie mieszkańca peryferii, do tego najczęœciej ze społecznego marginesu. Każdy, kto kiedyœ Marka Nowakowskiego czytał, wie, o czym mowa, a kto nie czytał, niech żałuje.

Nie jest więc przypadkiem, że na pogrzebie Marka, bo przecież dobrze się znaliœmy, inny piewca Warszawy Muniek Staszczyk zaœpiewał „Bal na Gnojnej". Podobnie jak nie jest przypadkiem, że nagrodę jego imienia (za którš Bibliotece Narodowej i firmie International Paper należy się uznanie) dostali tak bardzo warszawscy pisarze, jak Wojciech Chmielewski i (trzy dni temu) Paweł Sołtys – artysta znany szerzej pod muzycznym pseudonimem Pablopavo. Ale szczerze mówišc, wcišż trudno uwierzyć, że Marka Nowakowskiego nie ma już z nami cztery lata, bo wydawał się nieodłšcznš częœciš miejskiego krajobrazu.

Cieszyć może, choć trochę też zaskakiwać, że ta bardzo oszczędna w wyrazie literatura znajduje kontynuatorów. Ale jedno jest chyba już dziœ oczywiste. Po œmierci Marka Nowakowskiego, ale i Janusza Głowackiego, nie widać nikogo, kto mógłby odegrać podobnš rolę. Byli być może ostatnimi z wielkich, niosšcymi pamięć czasów, kiedy literatura była jeszcze bardzo ważnš sprawš. A pisarze i opowieœci o nich przechodziły do legendy.

Autor jest zastępcš dyrektora Programu III Polskiego Radia