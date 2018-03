Kuracja odmładzająca albo śmierć

Kuracja odmładzajšca albo śmierć Warszawskie centrum Atrium Promenada przechodzi rozbudowę materiały prasowe

Co czwarte centrum handlowe w Polsce przeszło już modernizację. Częœć jest w trakcie. Pozostałe też sš, wczeœniej czy póŸniej, na to skazane. Powody? Co najmniej trzy.

Pierwszy: e-commerce. Coraz więcej klientów wybiera zakupy w sieci, centrum handlowe staje się więc miejscem, które odwiedzajš tylko w celach gastronomicznych lub rozrywkowych. Poniżej dalsza częœć artykułu Drugi: ograniczenie handlu w niedzielę, które powoduje, że właœciciele obiektów muszš oferować coœ, co przycišgnie nawet w dniu bez zakupów. I wreszcie trzeci: coraz większa konkurencja i przepływy klientów. Przykładem może być najstarsze centrum handlowe w Wielkopolsce – ETC w podpoznańskim Swarzędzu. Jeszcze dziesięć lat temu nie miało w okolicy konkurenta. Teraz musi się mierzyć z nowoczesnymi gigantami, zbudowanymi niemal po sšsiedzku galeriami Malta i Posnania. Stšd koniecznoœć modernizacji i uatrakcyjnienia oferty. Taka kuracja odmładzajšca dla starych obiektów handlowych jest niezbędna. Chroni przed œmierciš. Czasem powolnš, a czasem gwałtownš, jak w przypadku CH Sosnowiec. Š Czytaj: "Nowe szaty galerii to sposób na zatrzymanie klienta" 30.03.2018 Nowe szaty galerii to sposób na zatrzymanie klienta

REKLAMA

REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ