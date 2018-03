Wojownik siedzący nad rzeką

Dwa tygodnie temu pisałem o pierwszym wystrzale w możliwej globalnej wojnie handlowej – i proszę bardzo, po pierwszej salwie jest następna. Prezydent Trump kazał rozpoczšć prace nad karnym ocleniem całej gamy towarów importowanych z Chin, oskarżajšc Chińczyków o nagminne łamanie praw własnoœci intelektualnej.

Innymi słowy: Amerykanie stale coœ nowego wymyœlajš, a Chińczycy natychmiast to kopiujš i nie płacšc żadnych opłat autorskich ani licencyjnych, najbezczelniej pakujš do kontenerów i wysyłajš z powrotem do Stanów Zjednoczonych. A przez to USA tracš miejsca pracy i, w pewnym sensie, pozwala agresorom zza oceanu bogacić się, sprzedajšc im coœ, co właœciwie należy do Ameryki.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Nie ma sensu powtarzać, że ekonomiœci przestrzegajš przed uproszczonym widzeniem problematyki handlu œwiatowego jako gry, w której ktoœ musi stracić, aby ktoœ zyskał. A już najbardziej przestrzegajš przed politykš protekcjonizmu, która zazwyczaj prowadzi do tego, że tracš wszyscy. Ale problemów, o których mówi Trump, też nie należy lekceważyć. Bo nawet w najgłupszym pomyœle znajduje się czasem ziarno prawdy.

Chiny sš dziœ największym eksporterem œwiata, wysyłajšcym za granicę towary za 2,2 bln dol., z czego ok. 18 proc. do USA. Stany Zjednoczone eksportujš łšcznie za 1,6 bln dol., z czego 8 proc. do Chin.

Od lat Amerykanie majš deficyt w handlu z Chinami. Co więcej – kwota deficytu roœnie. 30 lat temu chiński eksport do USA wynosił 6 mld dol., a deficyt USA w wymianie z Chinami – 3 mld. 20 lat temu eksport wzrósł do 63 mld, a deficyt do 50 mld. 10 lat temu eksport wynosił 321 mld, a deficyt 260 mld. W zeszłym roku eksport wynosił 505 mld, a deficyt blisko 400 mld. Spora kwota, nawet dla Amerykanów. A argument o łamaniu przez Chińczyków praw własnoœci intelektualnej też nie jest wyssany z palca.

Mam nadzieję, że wojny handlowej jednak nie będzie. Wydaje się, że prezydent Trump chce po raz kolejny zastosować swojš ulubionš zagrywkę z obszaru brutalnego biznesu – postraszyć partnera, zagrozić mu bolesnymi konsekwencjami, zaszantażować i docisnšć do œciany, a potem nieco odpuœcić, wymuszajšc korzystne dla firm amerykańskich ustępstwa.

Nie jest to wielka strategia, ale może okazać się skutecznš taktykš. Z dwoma „ale".

Po pierwsze, nie rozwišże problemu deficytu handlowego USA. Bo deficyt ten nie wynika wcale z „oszustw" Chińczyków, ale z prostego faktu, że Amerykanie od 35 lat więcej konsumujš, niż zarabiajš, więc muszš częœć towarów kupować na kredyt. Czy sš z tego powodu nieszczęœliwi? Nie bardzo, bo płacš przecież dolarami, które sami drukujš. Ale w którymœ momencie w przyszłoœci takie życie może się dla nich doœć boleœnie skończyć.

No i po drugie: Chińczyków można przycisnšć do muru i zmusić do ustępstw, a nawet upokorzyć. Ale Chińczycy majš swojš przypowieœć o mšdrym wojowniku, który spokojnie siedzi nad rzekš, wiedzšc, aż kiedyœ z jej nurtem przepłynš koœci nieprzyjaciół. Bo można ich oczywiœcie zmusić do ustępstw. Ale oni o tym nie zapomnš – i kiedyœ upomnš się o swoje.