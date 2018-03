Cichocki: Niemcy w Warszawie. Ani nagroda, ani prezent

Warszawa stała się celem nieoczekiwanej dyplomatycznej ofensywy Niemiec.

W pištek wizytę złożył nowy minister spraw zagranicznych Heiko Maas, teraz z kolei przyleciała Angela Merkel. To polityczne ożywienie powinno przyczynić się do otrzeŸwienia wszystkich, którzy twierdzili w ostatnim czasie z uporem, że Polska jest w Europie krajem izolowanym. Polska jest zbyt dużym państwem w Unii, aby można było jš izolować.

Jednak samych wizyt nie można traktować ani jako nagrody, ani jako prezentu. Niemcy po kilkumiesięcznym kryzysie zwišzanym z formowaniem czwartego rzšdu Merkel powracajš do polityki europejskiej w nowych, trudniejszych dla siebie uwarunkowaniach. Pierwszym wyzwaniem jest duża wewnętrzna niestabilnoœć polityczna. Drugim – wojna celna z USA. Również „twardy" brexit uderza w niemieckie interesy gospodarcze. A także ambitne plany Emmanuela Macrona dla strefy euro, co oznacza dla Berlina nowe finansowe i polityczne zobowišzania, a dodatkowo budzi sprzeciw wielu państw tzw. unijnej północy. Jest nadzieja, że po miesišcach ideologicznego wzmożenia zwišzanego z wyborami i tworzeniem koalicji niemiecka polityka europejska powracać będzie do pragmatycznej kalkulacji.

W tym kontekœcie trzeba patrzeć na obie wizyty niemieckich polityków w Warszawie oraz propozycje odmrożenia współpracy w ramach Trójkšta Weimarskiego. Niemcy szukajš partnera w polskim rzšdzie pomimo głębokich ideologicznych uprzedzeń wobec niego. Z tej nowej możliwoœci dobrze byłoby skorzystać. Od marca 2017 r. relacje Warszawy z Berlinem znalazły się bowiem w całkowitej defensywie.

Warunkiem niezbędnym jest jednak okreœlenie, jakie cele Warszawa chce osišgnšć przez nowš trójstronnš współpracę z Niemcami i Francjš. Trójkšt Weimarski nie może stać się tym, czym był wczeœniej: politycznym projektem piarowskim, a polskie ambicje nie mogš kończyć się na tym, by œrodkowoeuropejskim partnerom pokazać, jacy znów jesteœmy ważni, bo rozmawiamy z Berlinem i Paryżem jak równy z równym.

Potrzebujemy politycznego formatu, w którym będš negocjowane rozwišzania dotyczšce realnych różnic interesów między Polskš i Niemcami. To jednak wymagałoby przełamania psychologicznej bariery po naszej stronie i uwierzenia, że pole współpracy z Niemcami może być dla nas obszarem prowadzenia własnej, skutecznej polityki.

