Michał Kuź: Niemcy potrzebują Polski

14 marca Angela Merkel zostanie znów kanclerzem Niemiec.

Powrót do GroKo (Grosse Koalition, z niem. wielka koalicja – red.), czyli koalicji SPD z CDU/CSU, nie jest dla Polski rozwišzaniem wymarzonym. Socjaliœci sš bowiem równoczeœnie otwarci na rosyjskie interesy i sceptyczni wobec Polski. Istniejš też jednak powody, by do nowego rzšdu podejœć z pewnym optymizmem.

Po pierwsze, w SPD następuje zmiana warty. W nowym rzšdzie nie będzie najprawdopodobniej znanego z ostrej retoryki wobec Warszawy Martina Schulza. Osłabieniu ulegnie też pozycja Sigmara Gabriela, którego poglšdy na kwestie wschodnie kształtował jeszcze Gerhard Schröder. Andrea Nahles, obecna szefowa partii, musi także wzišć pod uwagę gniewne pomruki płynšce ze strony partyjnej młodzieżówki JUSOS.

Wszystko to oznacza, że stara gwardia będzie miała mniejsze wpływy. Co do polityki wobec Polski, to choćby kwestia reformy wymiaru sprawiedliwoœci może być jeszcze długo Ÿródłem sporów. Gdyby jednak udało się tę debatę zakończyć, a przynajmniej uspokoić nastroje, to przed naszš dyplomacjš otworzyłyby się zupełnie nowe możliwoœci. Bo Niemcy nas potrzebujš.

Umowa koalicyjna SPD z CDU/CSU jest pełna obietnic socjalnych, które wprowadzili socjaliœci, chcšc się ratować przed spadajšcym poparciem w sondażach. W połšczeniu z pokaŸnymi wydatkami na œwiadczenia dla imigrantów oznacza to, że pomimo doskonałej sytuacji gospodarczej niemiecki rzšd musi już teraz zaczšć się zastanawiać, na co wydaje pienišdze. Hossa nie trwa wiecznie.

Realizacja wszystkich drogich postulatów integracyjnych prezydenta Francji Emmanuela Macrona i południa Europy jest niemożliwa. A to otwiera pole dla nas. Niemcy, mówišc krótko, potrzebujš po brexicie nowej Wielkiej Brytanii. Kraju, który spokojnie i w wyważony sposób hamowałby zbyt szybki pęd ku drogiej europejskiej integracji, tym samym pomagajšc Berlinowi i całej UE zachować gospodarczš równowagę bez potrzeby mówienia rzeczy trudnych wprost. Polska ze swojš wzorowš (na tle Włoch i Francji) dyscyplinš budżetowš doskonale się do takiej roli nadaje. Ale najpierw musimy wygasić choć częœć naszych sporów z zachodnim sšsiadem.

Autor jest politologiem z Uczelni Łazarskiego i Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego