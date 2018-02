Skutki braku motywacji

Dawno, dawno temu, za siedmioma górami, za siedmioma lasami był sobie taki naród, któremu się chciało pracować. Potrafił się angażować w to, co robił, i cenił etos pracy. Myœlę, że za 20 lat tak właœnie będš opisywać sytuację w Polsce z przełomu XX i XXI w.

Minione 15 lat powoli przewracało system wartoœci, a kolejne lata i wchodzšce na rynek pracy nowe pokolenia już całkowicie odmieniš postrzeganie pracy. Nastšpi rewolucja, do której firmy starajš się przygotować. Według mnie jednš z najważniejszych przyczyn takich zmian jest właœnie motywacja.

W 2017 r. Instytut Gallupa przeprowadził badanie, z którego wynika, że jedynie 15 proc. ludzi przejawia pełne zaangażowanie w powierzone im zadania. Najgorsze jest jednak to, że aż 24 proc. badanych nie doœć, że się nie angażuje się w pracę, to swojš demotywacjš wręcz stanowi zagrożenie dla organizacji. Jak można zmienić tak fatalnš sytuację? Różne mšdre głowy wskazujš kierunki, w jakich powinny rozwijać się firmy, aby poprawić motywację i nadšżyć za zmianami zachodzšcymi w społeczeństwie. Przedsiębiorstwa powinny nastawiać się na cel, a nie maksymalizację zysku udziałowców. Muszš też zmienić styl zarzšdzania z hierarchicznego na bardziej demokratyczny, co oznacza stworzenie struktur bez centralnego autorytetu. Jest to szczególnie ważne dla pokolenia 20+, które bardziej od pracy w korpo ceni sobie MŒP, co wskazuje na chęć pracy w mniejszych organizacjach. Czy wielkie koncerny, chcšc przycišgnšć młodych do pracy, będš gotowe do stworzenia rozdrobnionych struktur połšczonych tylko tabelkš excelowskš z wynikiem końcowym? Pewnie tak, ale będzie to wymagało mocnego „przewiewu" kadr na poziomie ich rad nadzorczych. Młodzi wolš też adaptować się do zmian rynkowych, niż podšżać narzuconš œcieżkš. Czy to oznacza, że za kilka lat zniknš w firmach sztywne plany? Myœlę, że w dużej mierze tak właœnie może być. Bardziej będzie doceniane wdrożenie do sprzedaży nowego pomysłu na biznes niż wciskanie rynkowi na siłę starej oferty. Na koniec coœ, czego obawia się każdy właœciciel biznesu – wszystkie liczby na stół i pełna otwartoœć organizacji względem pracowników oraz rynku. Premier Morawiecki już zaciera ręce.