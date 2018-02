Nowy autorytaryzm czy nowy absolutyzm?

Przeprowadzone przez Macieja Gdulę badania nad elektoratem PiS dajš materiał do ważkich przemyœleń. Zwłaszcza opozycji.

Pokazujš bowiem, jak i dlaczego odwróciła się od niej prowincjonalna klasa œrednia. Jednak już wydana na podstawie tych badań ksišżka („Nowy autorytaryzm") sensowne wnioski miesza z wštpliwš metateoriš. Jeœli bowiem autorytaryzm, to jaki? Według wszelkich miarodajnych zestawień i rankingów ani Polska, ani orbanowskie Węgry nie sš autorytarne w tym sensie co Chiny lub Wenezuela. Nie sš nawet tym, co nazywa się „autorytaryzmem konkurencyjnym", czyli takim, w którym istnieje rzeczywisty pluralizm polityczny, tyle że partia rzšdzšca systemowo uniemożliwia opozycji zwycięstwo.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Gdula sprytnie jednak ucieka od ewentualnego zarzutu, piszšc: „nie mam na myœli ani instytucjonalnego kształtu systemu politycznego, ani koncepcji autorytarnej osobowoœci". Zaznacza też, że neoautorytaryzm nie musi być wrogiem parlamentaryzmu i wolnoœci wypowiedzi. Cóż tu więc autorytarnego? Autor na potrzeby ksišżki definiuje neoautorytaryzm jako polityczny układ „rozmaitych aktorów" z silnym liderem. Do tego układ ten za pomocš nowoczesnych technik medialnych buduje u zwolenników poczucie jednoœci i niechęci do politycznych oponentów. Kiedyœ nazywało się to partiš politycznš, ale dla Macieja Gduli takie okreœlenie było chyba za mało chwytliwe.

Badacz podkreœla natomiast, że w przypadku PiS najważniejszš grupš stronników jest prowincjonalna klasa œrednia, która z jednej strony jest niechętna elitom, a z drugiej z poczuciem wyższoœci odnosi się do warstw niższych i imigrantów. Komentujšc w „Gazecie Wyborczej" swoje własne badania, Gdula podsuwa też elitom przepis na zatrzymanie takich tendencji. Zaleca im, by w imię ładu i praworzšdnoœci porozumiały się z tzw. klasš ludowš jakby nad głowami roszczeniowej małomiasteczkowej klasy œredniej. To też pomysł nienowy. W XVIII wieku nazywano go oœwieconym absolutyzmem. Podobno był to wróg œmiertelny wolnoœci i demokracji, ale może czytam po prostu zbyt stare ksišżki.

Autor jest politologiem z Uczelni Łazarskiego i Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego