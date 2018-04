Stefan Szczepłek: Legia Warszawa, czyli złe języki

Po zatrudnieniu na Łazienkowskiej Romeo Jozaka wyraziłem głównie żal.

Spowodowany on był odejœciem Jacka Magiery i końcem przebudowy drużyny, dokonywanej przez oddanego jej młodego trenera. Nie było w tekœcie żadnych kategorycznych stwierdzeń, a korciło mnie, by napisać, że Jozak może w Warszawie nie przetrwać nawet roku. Uznałem, że nie powinno się skreœlać człowieka, nim zaczšł pracę, nawet jeœli intuicja i doœwiadczenie mówiły mi co innego.

Dariusz Mioduski przyznał, że zwolnienie Magiery było jednš z najbardziej przykrych decyzji w jego życiu, ale miał wizję wielkiej Legii z trenerem z kraju, który znaczy dziœ w klubowym futbolu więcej niż Polska. Chciał dobrze, ale – jako nie pierwszy i nie ostatni właœciciel klubu – dał wiarę biznesowym doradcom i wštpliwoœci dotyczšce braku doœwiadczenia nowego trenera w prowadzeniu drużyny seniorów zostały zagłuszone. Dopóki jakoœ to szło, krytyki pod adresem trenera i członków sztabu – jego rodaków – były rzadkie. Kiedy zaczšł się kryzys, przyszły czarne dni.

Nie sztukš jest prowadzić drużynę, w której wszystko gra. Ale żeby wyprowadzić jš z kryzysu, trzeba mieć doœwiadczenie, którego trenerowi Jozakowi brakuje.

Nie chodzi wyłšcznie o to, co widzimy na boisku. Także o transfery i atmosferę w szatni, przenoszšcš się na trybuny. Legia nie stanowi jednoœci, za dużo w niej złych języków i prywatnych interesów zawodników. To przenosi się na boisko i prowadzi do konfliktów.

Romeo Jozak (w przeciwieństwie do niewiele rozumiejšcego Besnika Hasiego) na konferencjach nie zaognia atmosfery, sensownie te problemy tłumaczy. Tyle że nie daje sobie z nimi rady.

Jagiellonia, która w porównaniu z Legiš jest manufakturš, w meczu na Łazienkowskiej zdominowała jš w sposób rzadko w ekstraklasie spotykany. Michał Probierz wykorzystał w pełni możliwoœci zespołu, a Ireneusz Mamrot idzie jego œladem. Cezary Kulesza to jeden z dwóch prezesów klubów ekstraklasy, którzy byli w przeszłoœci piłkarzami ligowymi (drugi to Krzysztof Zajšc w Koronie). On się na tym zna. Wie, jakiego trenera sprowadzić i jak kupić tanio zawodnika pasujšcego do drużyny. Dzięki temu Jagiellonia, majšca budżet szeœć razy mniejszy niż Legia, walczy o mistrzostwo.

Żal mi polskich zdolnych trenerów, takich jak Radosław Mroczkowski, a teraz Kazimierz Moskal w Sandecji czy Piotr Stokowiec w Lechii, którzy muszš pracować w klubach zarzšdzanych przez dyletantów. Ojciec prezesa Lechii Adama Mandziary, Aleksander, był dobrym piłkarzem Szombierek i trenerem GKS Tychy. Przemiły, kulturalny człowiek. Syn zajšł się handlem piłkarzami, aż został prezesem zasłużonego klubu, który jednak nie takiego szefa potrzebuje. W ostatnich dniach prezes zwolnił cały dział prasowy Lechii. Wczeœniej otršbił sukces z powodu podpisania kontraktu z 17-letnim Indonezyjczykiem, którego nazwisko wyleciało mi z głowy i wštpliwe, aby kiedykolwiek wróciło.

Komisja Licencyjna PZPN powinna zajmować się nie tylko możliwoœciami finansowymi klubów, ale także kompetencjami ich prezesów.