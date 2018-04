Kompleks Denisa Urubki

Oczywiœcie, każdy Polak ma w tej sprawie swoje zdanie; Denis Urubko, wybitny himalaista, wszedł w konflikt z grupš polskich himalaistów, samowolnie wyruszajšc na szczyt K2, w celu... Otóż to - czego?

Samotnego zdobycia szczytu i wiekuistej „sławy mołojeckiej”? Wiernoœci przeœwiadczeniu, że zima kończy się w lutym, w co inni nie chcieli uwierzyć? Kontestacji wczeœniejszych decyzji kierownictwa wyprawy ? Tak czy owak, opuœcił grupę ludzi, z którymi miał zdobywać szczyt, co nie było precedensem, lecz też nie jest akceptowane w tym œrodowisku.

W mediach zawrzało: zachował się „no fair”, czyli „po œwińsku”; może miał inne powody – zastanawiali się komentatorzy i hejterzy – i tylko jedno było pewne: nie był to skutek niedotlenienia mózgu, bowiem częœciej taki problem ma miejsce na nizinach niż w górach; częœciej u polityków niż himalaistów.

Zatem niewiele mogliœmy powiedzieć o okolicznoœciach podjętej przez niego decyzji, do chwili, gdy udzielił pierwszego obszerniejszego wywiadu. I tu sprawa zaczyna się komplikować; Denis Urubko publicznie oœwiadczył, że był oszukiwany, że kierownik wyprawy Krzysztof Wielicki to człowiek o „dwóch twarzach”; po powrocie z samotnego wypadu odmówił Denisowi dostępu do Wi-Fi i ogólnie (jego zdaniem) Polacy wcale się nie kwapili, by zdobywać szczyt. Ostre słowa – oskarżenie pod adresem Wielickiego i całej polskiej grupy. Powiedział także: – Nikt mnie nie prosił, żebym przeprosił, nikt nie prosił mnie, bym został

Na tym nie koniec: lecšc z Kapsztadu do Warszawy zweryfikował swoje stanowisko, bo na lotnisku oœwiadczył mniej więcej tak: w zasadzie nie ma sprawy, była niedobra atmosfera, ale ja nie mam żalu – być może za 2-3 lata ponownie wyruszymy wspólnie na wrogi (po ros.: ??????????) szczyt.

W ten oto sposób wszedłem w mentalny konflikt ze znanym himalaistš; powszechnie wiadomo, że im mniej na czymœ się znamy, tym chętniej to komentujemy. Przyznaję: moja wiedza o himalaizmie oparta jest na kilku przeczytanych ksišżkach i odległym już wspomnieniu nocy spędzonej z facetkš, która twierdziła, że tam była. Jak sšdzę, wiedza większoœci komentatorów wyprawy Polaków na K2 (pomijajšc wspomnianš damę) jest podobna. Myœlę także, że aby choć odrobinę przybliżyć się do mentalnoœci zdobywców najwyższych szczytów, trzeba przetopić wiele œniegu w garnuszku na wysokoœci co najmniej 6 tys. m n.p.m., nie myć się tygodniami, sikać do plastikowych woreczków, załatwiać do torebek, wyczekiwać, kiedy przygniecie nas lawina lub wpadnie się w szczelinę. Trzeba lubić wspinać się pod kštem 80 stopni po oblodzonych skałach i trawersach w temperaturach minus 40-50°C i przy prędkoœci wiatru œrednio ok. 100 km/h. Trzeba także umieć przezwyciężać zawroty głowy, omamy wzrokowe i słuchowe.

To wszystko trzeba kochać bardziej niż cokolwiek innego lub kogokolwiek na œwiecie, by z maksymalnym narażeniem własnego życia osišgnšć upragniony cel - szczyt góry. Taka bowiem jest natura człowieka: chęć doœwiadczenia siebie, a jednoczeœnie chęć bycia najlepszym. I można snuć wiele rozważań na ten temat, ale jedno nie ulega wštpliwoœci: to siła motoryczna, dzięki której poszerza się nasza wiedza o œwiecie, biologii – człowieku. Dzięki niej protoplaœci wypływali łupinkami w poszukiwaniu nowych lšdów, błšdzili na pustyniach, penetrowali odległe zakštki Amazonii.

Lecz co tu ukrywać: gdy przyłożymy miarkę koleżeństwa, wspólnoty, zaufania w realizacji wspólnych celów, czyn Denisa Urubki najpiękniej nie wyglšda. Pozostawił po sobie niesmak, frustrację (kto oglšdał relację, ten wie, z jakš goryczš wypowiadał się o nim kierownik polskiej wyprawy), zdewastował ufnoœć i emocje grupy, która pomimo ogromnego rozczarowania i słusznych pretensji zabezpieczyła drogę jego ewentualnego powrotu, nie pozostawiajšc go w samotnoœci na pastwę góry. I choćby nie wiem co wygadywał (przesympatyczny, skšdinšd) Urubko, tylko z tego powodu należy im się nasz wielki szacunek i uznanie, wszelkie moralne wsparcie.

Nie udało się zdobyć wejœciem zimowym K2, musieli porzucić marzenia. Moim zdaniem Wielicki i cała grupa postšpili mšdrze; wartoœć ludzkiego życia większa jest od sukcesu, do którego dšżył protagonista tego felietonu. Jak już wspomniałem: nie znam się na himalaizmie. Natomiast znam się na nurkowaniu. I choć nie jest pasja tak ekstremalna, jak wspinanie się na oœmiotysięczniki, znajduję analogie; wiem jak ważne jest zaufanie – w grupie, do partnera; jak ważne sš procedury.

Byłem setki razy pod wodš, kilkakrotnie w trudnych sytuacjach; dokładnie pamiętam, jak w trakcie penetracji wraku jeden z kolegów nagle „zniknšł”. Okazało się, że wpłynšł do jakiejœ komory, która go zaciekawiła. Tego dnia nie wykonaliœmy już drugiego nurkowania. Nikt nie miał na to ochoty; koleżkę przegnaliœmy i nigdy więcej z nim nie nurkowaliœmy. I to mnie upoważnia do postawienia tezy, że być może czyn Denisa nie był bez znaczenia na ostatecznš decyzję zakończenia wyprawy. Ale może być i tak, że Denis miał przeczucie, że Polacy się nie zdecydujš na atak szczytowy ze względu na „zapadnickie” reguły i procedury, i próbował dokonać niemożliwego?

I tu mam kolejny problem: bowiem gdzie leży granica pomiędzy solidarnoœciš a „élan vital”, o której już wspomniałem (co jest tematem na osobny felieton, pozbawiajšc niniejszy tekst, przyznaję, konkludywnoœci, na co zwrócił mi uwagę pierwszy adiustator tego felietonu). Z jednej strony zdecydowanie potępiam czyn Urubki, z drugiej, w jakimœ sensie go usprawiedliwiam i rozumiem. Parę wieków temu napisał Blaise Pascal: „Nie oceniajmy ludzi, gdyż nie znamy motywów ich postępowania”. Być może jakiœ neuron w mózgu Denisa nie trafił we właœciwe miejsce – być może cała jego „dzika” natura nakazała mu podjšć takš decyzję. Tu, należy przypomnieć, że bez wahania wraz z Krzysztofem Bieleckim kilkanaœcie dni wczeœniej poszedł ratować Francuzkę i Polaka. Nie zapominajmy zatem o ich wspólnym, męskim, dzielnym wyczynie. I powiedzmy sobie szczerze: czyż każdy z nas nie doœwiadczył przynajmniej chętki, jeœli nie czynu, pójœcia swojš drogš? Wbrew procedurom, normom, nakazom religijnym, etyce; wbrew ukochanej kobiecie, rodzinie? Na przekór wszystkiemu i wszystkim.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Jestem głęboko przekonany, że w głębi duszy wielu do tego się przyzna: wyjœć, trzasnšć drzwiami, zostawić to wszystko i ruszyć drogš szaleństwa. Bo tacy sš ludzie: ci najnormalniejsi stajš się nagle szaleni, nieobliczalni, czyniš rzeczy, o których nigdy byœmy ich nie posšdzali. I czy mamy większš, czy mniejszš tego œwiadomoœć, każdy z nas nosi w sobie chętkę pokazania wała œwiatu. I to jestem w stanie zrozumieć. Jest jednak różnica pomiędzy gestem Kozakiewicza skierowanym w stronę wyjšcych i gwiżdżšcych sowieckich trybun, a gestem Denisa Urubki, który majšc bardziej lub mniej uzasadnione powody, zgišł łokieć i pokazał go kolegom. W takiej sytuacji, dla mnie, gest taki symbolizuje coœ, co oœmielam się nazwać „kompleksem Denisa”.

Autor dziennikarzem oraz autorem kabaretowym, poetš, scenarzystš i reżyserem telewizyjnym