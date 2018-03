Dyplomaci, czarodzieje i kataryniarze

Z jednej strony kryzys wokół zmiany ustawy o IPN, z drugiej – spór z Komisjš Europejskš. Dwa najważniejsze wyzwania, przed którymi stanęła polityka zagraniczna 2018 roku.

W gruncie rzeczy oba sš bardzo podobne. I w jednym, i w drugim przypadku dyplomaci muszš otrzymać polityczne wsparcie z kraju. Oba kryzysy zaczęły się w polityce krajowej i żadnego z nich bez polityków z Wiejskiej, Nowogrodzkiej i Alei Ujazdowskich rozwišzać nie sposób. Sam dyplomata, nawet najzdolniejszy, nie wyczaruje bez pomocy polityków królika z kapelusza. Mechanizm jest taki: dyplomaci mogš przygotować wyjaœnienia, białe księgi i księgi w innych kolorach, ale muszš mieć pewnoœć, że zaplecze polityczne w kraju jest gotowe na takie ruchy, które wszystkim pozwolš wyjœć z twarzš. Powtarzanie po kilka razy partnerom zza granicy, że nas nie rozumiejš, może przynieœć efekt odwrotny do zamierzanego. Tak jak w życiu: pierwszy raz słuchamy kogoœ, kto nam coœ tłumaczy z uwagš. Gdy jednak odkrywamy, że ktoœ już wie, że się nie rozumiemy, ale chce nas zagadać, raczej się irytujemy, bo takie tłumaczenie okazuje się uporczywš formš perswazji. Do tego cišgłe powtarzanie, że ktoœ nas nie rozumie, może być uznane za zawoalowane kwestionowanie czyjejœ inteligencji lub wiedzy ogólnej, a tego to już naprawdę nie lubi nikt.

Obie te sprawy sš na tyle strategicznie ważne dla Polski, że najlepszym rozwišzaniem byłaby cicha próba wsparcia rzšdu przez opozycję. W tym kierunku szły deklaracje Grzegorza Schetyny. Ale i w takim wypadku za deklaracjami i wezwaniami do jednoœci muszš pójœć realne gesty ze strony większoœci, która wszak decyduje.

Jeœli więc praca dyplomatów, czy to w sprawie kryzysu wokół ustawy o IPN, czy w sporze z Komisjš Europejskš, nie ma wsparcia wœród polityków, to sama w sobie nie da efektu. Polscy dyplomaci i politycy negocjujšcy w Brukseli, powtarzajšcy te same frazy lub odczytujšcy je z kartek na poczštku będš budzić zainteresowanie, potem zdziwienie, a na koniec irytację. Retoryczne argumenty, których słusznie szuka gabinet Morawieckiego, bez realnych politycznych ruchów będš jak kolejne obroty korbki w katarynce. Poczštkowo stworzyły one możliwoœć ponownego podejœcia do stołu obrad w Brukseli. Ale jeœli nie pójdzie za nimi konkret z Warszawy, mogš finalnie tylko pogorszyć sytuację rzšdu w tych negocjacjach.