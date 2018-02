Czy Emmanuel Macron to kupi

W grudniu Komisja Europejska zaproponowała reformę strefy euro.

Ma zostać powołany minister finansów strefy i powstać europejski fundusz walutowy. Do tego strona niemiecka chce dorzucić unię bankowš z Francjš, czyli wspólne regulacje i gwarancje dla sektora finansowego w obu krajach.

Zdaniem Komisji i – jak się zdaje – częœci niemieckich elit reformy wychodzš naprzeciw postulatom Macrona. Jeœli jednak przyjrzeć się szczegółom, sprawy nie wyglšdajš wcale dla Francji tak różowo. Złożone oferty sš poniżej ambitnych oczekiwań Paryża. Fundusz Walutowy nie dostanie ani centa więcej niż to, czym dysponuje już Europejski Mechanizm Stabilizacji Finansowej. Ponadto ma „zachować jego struktury”. Zmiana jest więc czysto kosmetyczna, zaœ gwarancje niemieckie, jeœli połšczyć je z regulacjami, mogš się stać dla Francji finansowym kaftanem bezpieczeństwa wymuszajšcym większš dyscyplinę finansowš.

Dla Paryża, który tę dyscyplinę notorycznie łamie, będzie to, mówišc oględnie, kiepski deal. Macron tymczasem już wczeœniej wiele ryzykował, wprowadzajšc niepopularne reformy rynku pracy. Dopiero niedawno udało mu się odrobić utracone wówczas poparcie.

Dla Polski politycznie nie do zaakceptowania byłoby utworzenie Europy dwóch prędkoœci w formie macronowskiego quasi-państwa strefy euro. A wejœcie do niezreformowanej strefy, w której niemieckiego eksportowego potwora nie wišżš realne mechanizmy solidarnoœci, z gospodarczego punktu widzenia byłoby jeszcze bardziej ryzykowne. Stracilibyœmy konkurencyjnoœć, którš daje tania waluta, i nie moglibyœmy liczyć na mogšce nam to wynagrodzić transfery. Moglibyœmy podzielić los Grecji.

Nie wiadomo jeszcze, jak Paryż zareaguje na składane mu propozycje. Rex Tillerson, szef amerykańskiej dyplomacji, odwiedził w styczniu – obok Londynu, Warszawy i Davos – także Paryż. Berlin jednak ominšł. Ameryka jest dziœ sceptyczna wobec planów budowy Europy pod silnym niemieckim przywództwem. My zaœ, patrzšc na reakcję Francji, musimy pamiętać o jednym: cokolwiek by Macron mówił wczeœniej o Polsce, to jak każdy inny kraj nie mamy stałych sojuszników i wrogów – tylko interesy.

Autor jest politologiem z Uczelni Łazarskiego i Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego