Stefan Szczepłek: Warto czytać

Lubię się grzebać w starych gazetach i dokumentach, bo dzięki temu przenoszę się w œwiat, którego już dawno nie ma. Kiedy przerzucam kartki przedwojennego „Przeglšdu Sportowego”, „Raz, Dwa, Trzy” lub tygodnika „Stadjon”, czuję w nich zapach czasów marszałka, polskich jeŸdŸców i Janusza Kusocińskiego.

Dokumenty PZPN i Warszawskiego OZPN z lat dwudziestych i trzydziestych (kopalnia wiedzy dla historyka) przeglšdam na stole, z którego wczeœniej usunšłem wszystko inne. Wkładam rękawiczki, kiedy z albumu jubileuszowego Pogoni Lwów, należšcego kiedyœ do Wacława Kuchara, mam wyjšć oficjalne pismo Pogoni na czerpanym papierze z roku 1926, czy o rok młodszy dokument Pogoni Stryj, na papierze cienkim jak mgiełka.

Kibicuję każdemu, kto ma do starych dokumentów podobnie nabożny stosunek, odkrywa nieodkryte i dzieli się zdobytš w ten sposób wiedzš. Mam w ostatnich miesišcach szczególne powody do radoœci. Jest grupa kilku osób z miast, rozsianych po Polsce, która współpracuje ze sobš, tworzšc ksišżki, pokazujšce polskš piłkę z poczštków XX wieku, w latach dwudziestych i trzydziestych.

Piotr Chomicki, Leszek Œledziona, Edwin Kowszewicz i Jarosław Owsiański stworzyli cykl ksišżek, poœwięconych rozgrywkom w Łodzi, na Pomorzu, Galicji i Wielkopolsce. Na opracowanie czekajš kolejne regiony. Wszystko to wydajš własnym sumptem, nie stoi za tš gigantycznš pracš żadne znane wydawnictwo, tylko „manufaktura” w mieleckim mieszkaniu Leszka Œledziony.

Pod koniec roku Chomicki, Œledziona i Kowszewicz wydali „Rocznik Piłkarski 1922. Polska - Europa - Œwiat”, będšcy pracš, jakiej nie widziałem. Najstarsze znane mi tego typu wydawnictwo: rocznik „Almanacco Illustrato del Calcio”, poœwięcone głównie piłce włoskiej, ale w pewnym stopniu œwiatowej, ukazuje się od roku 1939 i głębiej nie sięga.

Rocznik zawiera opisy meczów międzypaństwowych i rozgrywek ligowych w 33 krajach Europy, wszystkich południowoamerykańskich, a jak komuœ mało to jeszcze na Antylach Francuskich. Wszystko udokumentowane, z podaniem Ÿródeł, jak w każdej publikacji tych autorów. Gratka dla prawdziwych miłoœników futbolowej archeologii. Autorzy planujš wydanie takich roczników co najmniej do roku 1939.

3 kwietnia 1927 roku, w 57. minucie meczu Legia - Warszawianka na boisku Agrykoli Jan Loth strzelił bramkę bezpoœrednio z rzutu rożnego. Warszawianka wygrała 4:1. Tak zaczęła się historia rozgrywek ligowych w Warszawie. Jarosław Owsiański i Jerzy Miatkowski wydali ksišżkę „1927. Ten pierwszy sezon ligowy”.

Jest tam wszystko. Owsiański w dwóch innych ksišżkach opisał historie poznańskich klubów Warty i Lecha, rozprawiajšc się z błędami, popełnionymi wczeœniej przez innych badaczy. Dochodzšc prawdy sprzed stu lat nie da się uniknšć pomyłek. Owsiański też nie mówi, że ich nie popełnia, ale on przynajmniej podaje tyle przypisów i Ÿródeł swoich badań, że jego wiarygodnoœć staje się większa. Warto czytać zawsze, a w roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległoœci zwłaszcza.