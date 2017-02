Marcin Jastrzębski: Prześlemy gaz z Norwegii do Polski

Połączenie PERN i OLPP potrwa do 2018 r.

Rz: W połowie stycznia wygrał pan konkurs na prezesa Grupy Lotos. Jakie będą w tym roku najważniejsze cele zarządu pod pana kierownictwem?

Kluczową sprawą jest dokończenie realizacji projektu EFRA, dzięki któremu wzrośnie efektywność gdańskiej rafinerii. W tym roku mamy kumulację prac budowlanych i wydatków związanych z tą inwestycją. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami nowe instalacje chcemy oddać do użytku w 2018 r. Drugim równie ważnym obszarem aktywności będzie rozwój segmentu poszukiwań i wydobycia ropy i gazu. Docelowo chcemy, aby ten segment miał większy udział w naszych zyskach.

Po trzech kwartałach 2016 r. udział segmentu wydobywczego w jednym z najważniejszych dla Lotosu wskaźniku dotyczącym zysku wynosił około 27 proc. W jaki sposób chcecie zwiększyć znaczenie wydobycia?

Przede wszystkim musimy odbudować portfel naszych aktywów w Norwegii. W przeciwnym wypadku wydobycie z tamtejszych złóż w naturalny sposób będzie spadać. Podobnie jest z Litwą. Złoża należące do Lotos Geonafty się wyczerpują. Podmiot ten musi pozyskać nowe perspektywiczne aktywa. Wreszcie w Polsce musimy dokończyć zagospodarowanie złoża ropy B8 oraz podjąć, we współpracy z naszym partnerem, decyzję dotyczącą zagospodarowania złóż gazowych B4 i B6 (te złoża leżą na Bałtyku – red.). Realizując projekty poszukiwawczo-wydobywcze, szukamy partnerów biznesowych posiadających dobre technologie zwiększające efektywność prowadzonych prac. W ogóle uważam, że w tej branży sztuką jest umiejętne zawieranie dobrych partnerstw. Samodzielne ponoszenie ryzyka realizacji pojedynczych projektów poszukiwawczo-wydobywczych jest niepotrzebne.

Priorytetem pozostaje dla was Norwegia. Jakie działania planujecie na tym rynku?

Chcemy rozwijać działalność nie tylko na szelfie norweskim, ale i brytyjskim. Myślimy zarówno o rozszerzaniu działalności poszukiwawczo-wydobywczej, jak i o uczestnictwie w pracach serwisowych. Szacuje się, że tylko na obszarze szelfu brytyjskiego prace związane z likwidacją infrastruktury zlokalizowanej na wyeksploatowanych złożach wynoszą grubo ponad 100 mld funtów. Mamy ambicje i kompetencje, aby pozyskać część z tego tortu prac serwisowych. To również szansa dla Lotosu na dalszą kooperację z polskim przemysłem stoczniowym.

Już w III kwartale ubiegłego roku wydobyliście w Norwegii mniej ropy i gazu niż w II kwartale. Jak duże zniżki mogą być w tym roku?

Jeszcze w 2016 r. najważniejszym dla nas zadaniem było wykorzystanie w Norwegii tarczy podatkowej, która pojawiła się po nieudanej próbie zagospodarowania złoża Yme. Od teraz skupiamy się jednak na działaniach zmierzających do trwałego zwiększania wydobycia węglowodorów. Oznacza to przede wszystkim inwestycje w złoża o satysfakcjonującym nas poziomie udokumentowanych zasobów. Rozwijając działalność poszukiwawczo-wydobywczą, bierzemy pod uwagę inwestycje w posiadane już złoża i koncesje, ale przede wszystkim całkiem nowe projekty. W tym drugim przypadku nie wykluczamy zakupów pojedynczych aktywów, jak i całych firm.

Czy prowadzicie jakieś konkretne rozmowy na temat przejęć aktywów poszukiwawczo-wydobywczych?

Najbliższe dwa lata to analizowanie różnych projektów oraz potencjalnej realizacji mniejszych transakcji. Jeśli pojawi się jakaś naprawdę atrakcyjna oferta, to nie wykluczamy przeprowadzenia transakcji. Należy jednak pamiętać, że obecnie mamy zwiększone wydatki związane z decydującą fazą realizacji projektu EFRA, a dodatkowo chcemy poprawiać kondycję finansową koncernu. Proszę pamiętać, że w niedawno przedstawionej strategii rozwoju grupy kapitałowej Lotos do 2022 planujemy na wydobycie przeznaczyć 3 mld zł. W tej sytuacji na nowe, znaczące projekty w obszarze wydobycia zapewne zdecydujemy się najwcześniej pod koniec 2018 r.

Na jakich rynkach chcecie pozyskiwać nowe złoża ropy i gazu?

Przede wszystkim w Norwegii i Wielkiej Brytanii. Nie wykluczamy też innych rynków, o ile pojawi się odpowiednia oferta.

Iran też wchodzi w grę?

Jeśli będzie odpowiednia oferta, to nie wykluczamy również wejścia na ten rynek. Z Iranu do gdańskiej rafinerii sprowadzamy ropę. Bardziej wchodzą jednak w grę prace serwisowe niż wydobycie.

PGNiG mocno wspiera budowę gazociągu z Norwegii przez Danię do Polski. Deklaruje, że zamierza nim przesyłać surowiec, który obecnie wydobywa na szelfie norweskim. Czy Grupa Lotos też jest zainteresowana transportem błękitnego paliwa tym połączeniem?

Rocznie gdańska rafineria zużywa na własne potrzeby około 0,8 mld m sześc. gazu. Jeżeli pojawi się możliwość przesyłu tego surowca z naszych złóż w Norwegii, to jak najbardziej chcielibyśmy skorzystać z takiej możliwości, tym bardziej że około 75 proc. naszego obecnego wydobycia w Norwegii to właśnie gaz ziemny.

W Polsce ciągle jesteście na etapie zagospodarowywania złoża B8. Kiedy uda się osiągnąć na nim docelowy poziom wydobycia ropy?

Obecnie na B8 zlokalizowana jest platforma wiertnicza, która pełni rolę tymczasowego centrum wydobycia. Liczymy, że w tym roku uda się zakończyć proces przebudowy platformy Petrobaltic na centrum wydobywcze i posadowić ją na złożu. Pewności jednak nie ma, projekt przebudowy platformy był źle prowadzony i możliwe jest opóźnienie. W efekcie nasze wydobycie mogłoby wzrosnąć do planowanych 5 tys. baryłek dziennie.

W jakim kierunku będzie rozwijana działalność gdańskiej rafinerii po zakończeniu projektu EFRA?

Dziś bierzemy pod uwagę kilka możliwości tworzenia dalszej przewagi konkurencyjnej Grupy Lotos w oparciu o aktywa rafineryjne. Chodzi o ewentualną budowę kompleksu olefinowego, przekierowanie benzyny surowej z eksportu do produkcji benzyn motorowych, wprowadzenie na rynek nowych olejów bazowych lub budowę nowej elektrociepłowni na potrzeby koncernu. O tym, które z tych projektów będziemy realizować, zdecydujemy za dwa lata.

Lotos zakłada wzrost liczby stacji paliw z 480 do 550. Dlaczego taki mały?

W tej chwili i w dającej się przewidzieć przyszłości nie widać na polskim rynku możliwości przejęcia innych sieci. Zostaje zatem rozwój organiczny, ewentualne przejmowanie pojedynczych obiektów. Ważne jest też, byśmy zwiększyli naszą obecność w dużych miastach. Strategia zakłada także likwidację stacji o niezadowalającym poziomie przychodów.

CV

Marcin Jastrzębski jest prezesem Grupy Lotos od 12 stycznia tego roku. Wcześniej w gdańskim koncernie pełnił funkcję wiceprezesa ds. operacyjnych oraz p.o. prezesa. W latach 2013–2015 kierował firmą Gazoprojekt. Wcześniej był prezesem MPR Sarmatia oraz członkiem zarządu PERN Przyjaźń.