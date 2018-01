Polskie firmy coraz bardziej rodzinne

Lata ciężkiej pracy, rozwoju oraz zdobywania pozycji na rynku sprawiły, że wiele z tych podmiotów to liderzy swoich branż o ugruntowanej i bezpiecznej pozycji. Przed nimi jednak pojawiajš się nowe wyzwania.

Jakie znaczenie dla rozwoju polskiej gospodarki majš firmy rodzinne? Jakie zagrożenia oraz jakie szanse przed nimi? Z czym będš w najbliższych latach borykać się ich założyciele?

Odpowiedzi na te pytania szukali eksperci bioršcy udział w debacie pt. „Znaczenie firm rodzinnych dla rozwoju polskiej gospodarki. Wartoœci wnoszone przez rodzinny biznes – dylematy dotyczšce wzrostu firm oraz podstawowe zagrożenia", zorganizowanej przez „Rzeczpospolitš".

Trzy dekady szukania tożsamoœci

Końcówka lat 80. i poczštek lat 90. to okres transformacji ustrojowej w Polsce. Jest to także okres, w którym powstało wiele działajšcych do dzisiaj firm rodzinnych.

Niemal z dnia na dzień biznes, budowany od podstaw, z minimalnym kapitałem poczštkowym, wyszedł na rynek, by w błyskawicznym tempie zapewnić podaż tych dóbr i usług, których nie był w stanie dostarczyć słabnšcy sektor państwowy. To właœnie im zawdzięczamy płynne przejœcie z gospodarki centralnie planowanej na gospodarkę rynkowš. Trudno nie docenić ich znaczenia.

– Jeœli popatrzymy na krajobraz przedsiębiorczoœci rodzinnej po tych niemal 30 latach, to mamy przypadki, na które patrzymy z wielkim podziwem i dumš – mówiła Adrianna Lewandowska, prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego.

Podkreœlała przy tym, że choć mamy wielu championów, to musimy jednak pamiętać, że rodzinne firmy liczone sš w setkach tysięcy. Wiele radzi sobie doskonale. Wiele boryka się z problemami.

– Mamy jednak też takie, którym jest po prostu trudno. Nie mówimy tutaj o problemach czysto biznesowych, ale także tych rodzinnych. Trzeba pamiętać, że każda firma rodzinna ma dwa podstawowe cele istnienia – wskazywała Adrianna Lewandowska.

– Pierwszy to wzrost wartoœci firmy w długiej perspektywie, co oznacza, że nie jest to kapitał agresywny i spekulacyjny. Mówimy o kapitale, który jest budowany przez lata i na lata. Opisujšc drugi cel, należy wymienić wymiar rodzinny. Tutaj szalenie istotne jest, by rodzina, która prowadzi ten biznes, w dalszym cišgu tš rodzinš była – podkreœlała prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego.

W tym drugim przypadku należy pamiętać o jednej kwestii. Jak wyjaœniała prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, o firmie rodzinnej mówimy w sytuacji, gdy cechuje jš rodzinna tożsamoœć. Pod tym względem Polska jest ciekawym przypadkiem, który odbiega od europejskich standardów.

Jeœli popatrzymy na statystyki, to takš tożsamoœć na Zachodzie deklaruje 70–80 proc. przedsiębiorców. W Polsce wskaŸnik ten wynosi zaledwie 36 proc.

Co gorsza, gdy ankiety obejmujš dzieci założycieli i postawione zostaje pytanie „czy chcielibyœcie być przedsiębiorcami w swoich firmach" – to twierdzšcej odpowiedzi udziela zaledwie 8 proc. To, jak wskazujš eksperci, bardzo mało.

Wyniki te pokazujš specyfikę polskiej mentalnoœci w podejœciu do firm rodzinnych. Przedsiębiorcy nie postrzegajš swojej działalnoœci jako „firmy rodzinnej". Nie mówiš „jestem właœcicielem firmy rodzinnej", tylko „jestem właœcicielem firmy i być może będzie to firma rodzinna". To błšd, gdyż z faktu bycia firmš rodzinnš płynie wiele zalet.

– Lata przed transformacjš ustrojowš przepełnione były piętnowaniem „prywaciarzy", jak komunistyczna władza nazywała ludzi, którzy chcieli zwyczajnie i uczciwie wzišć swój los w swoje ręce – mówiła Katarzyna Gierczak-Grupińska, prezes Fundacji Firmy Rodzinne. – W efekcie przedsiębiorcy rodzinni nie chcš mówić o tym, że sš firmš rodzinnš, ponieważ te wspomnienia sš cišgle żywe w ich głowach. Na szczęœcie polscy konsumenci już od dłuższego czasu tak nie myœlš, czego dowodzš rokrocznie prowadzone przez nas badania – tłumaczyła.

Wskazała, że bardzo trudno wyleczyć ten sposób myœlenia i niekiedy potrzebna jest do tego aż zmiana pokoleniowa. Dzieci, w przeciwieństwie do swoich rodziców, sš znacznie bardziej odważne i gotowe do otwartego mówienia z dumš o tym, co robili lub robiš ich rodzice.

– Dzisiaj jest najlepszy czas, by mówić o przedsiębiorcach dobrze – podkreœlała Gierczak-Grupińska, wyjaœniajšc, że w przypadku firm rodzinnych powinniœmy się kierować nie tylko dumš, ale wręcz pragmatyzmem. Mentalnoœć polska to nie mentalnoœć europejska. Widać to w podejœciu do firm rodzinnych kontrahentów z zagranicy.

– Jak ktoœ jedzie za granicę i tam wyjawia, że jest firmš rodzinnš, to od razu widzi zmianę w zachowaniu kontrahenta. Z takim „certyfikatem" zaufanie zdobywa się na dzień dobry i dalsza rozmowa przebiega już zupełnie inaczej. W Polsce tego cišgle jeszcze nie ma, ale uczymy się tego – wskazuje prezes Fundacji Firmy Rodzinne.

Zaufanie to niejedyna korzyœć. Bardziej wymierne sš profity finansowe, a i na nie mogš liczyć firmy rodzinne.

– Na podstawie corocznego raportu fundacji – „Polacy o firmach rodzinnych" – jedna trzecia Polaków deklaruje, że chciałaby zapłacić więcej za produkty i usługi firm rodzinnych, ale nie wiedzš komu. Dlatego fundacja stworzyła pierwszy symbol firm rodzinnych – drzewko z korzeniami – który pozwala się wyróżnić przedsiębiorstwom prowadzonym rodzinnie i budować zaufanie – podkreœla Gierczak-Grupińska.

Często bywa też tak, że przedsiębiorcy nie postrzegajš swoich spółek jako firm rodzinnych z zupełnie innych powodów. Startujšc z nowš inicjatywš, zwyczajnie o tym nie myœlš.

– Fakt, że u nas tylko 36 proc. przedsiębiorców myœli o sobie jako o prowadzšcych firmę rodzinnš, wynika nieco z historii. Obecnie, po raz pierwszy od bardzo dawna, żyjemy w sytuacji, gdy nie tylko możemy coœ stworzyć, ale też możemy przekazać to innym – mówił Marek Piechocki, prezes firmy LPP.

– Przed 1989 r. tego nie było i dlatego w moich poczštkach nie myœlałem o tym, że tworzę firmę rodzinnš. Myœlałem o przedsiębiorstwie. Wiedziałem, że je po prostu stworzę, bo wtedy to było problemem. Obok nas, drobnych przedsiębiorców, były tylko wielkie zakłady państwowe kojarzšce się ze wszystkim co najgorsze. Dlatego nie przejmujmy się tymi wskaŸnikami. Powinniœmy raczej skupić się na budowaniu œwiadomoœci firm rodzinnych. Powinniœmy je wspierać, by pozostały w rękach rodzin i by nie były zmuszone do sprzedaży zachodnim koncernom, co sprawi, że nie będš nie tylko rodzinne, ale także i polskie – podkreœlał Marek Piechocki.

Dodał, że dopiero teraz do wielu przedsiębiorców dociera œwiadomoœć, co osišgnęli i co posiadajš. Stajš przed dylematem, co dalej i jak przekazać schedę.

Zmiana nie zawsze pokoleniowa

Jednym z najczęœciej wymienianych wyzwań, przed jakimi stajš dzisiaj firmy rodzinne, jest kwestia sukcesji. Eksperci podkreœlajš, że nie mówimy tutaj wyłšcznie o zmianie pokoleniowej, gdyż przekazanie kierowania firmš nie musi przebiegać po linii drzewa genealogicznego. Często w drugim pokoleniu nie ma osoby, która byłaby w stanie unieœć ciężar odpowiedzialnoœci.

Polscy rodzinni przedsiębiorcy pozostajš jednak konserwatywni i większoœć z nich ma nadzieję przekazać schedę dzieciom czy wnukom. Taki scenariusz – jako preferowany – deklaruje 70 proc. z nich i wielu tak też właœnie czyni.

Flagowym przykładem jest firma Oknoplast, która ten proces ma już za sobš.

– Sukcesja była procesem naprawdę długim. Trwała aż 14 lat. Nie da się ukryć, że największym wyzwaniem jest zbudowanie odpowiedniego autorytetu przez nowego prezesa. Chodzi o to, by przejmujšc stery, cieszył się szacunkiem załogi wynikajšcym nie z faktu pokrewieństwa, tylko kompetencji. Tych nie zdobywa się z dnia na dzień – wskazywał Adam Placek, prezes Oknoplast.

– Mikołaj (syn prezesa Adama Placka – red.) zaczšł swojš karierę zawodowš w częœci produkcyjnej. Tam zrozumiał funkcjonujšce w firmie procesy, poznał wartoœć pracowników zajmujšcych się bezpoœrednio produkcjš, ale i zrozumiał, czym jest najwyższa jakoœć produktów. Następnie przeszedł przez kolejne działy, aż po najwyższe stanowisko w firmie – dodał Adam Placek.

Nie we wszystkich przypadkach będzie to możliwe i dlatego przedsiębiorcy muszš być przygotowani także na alternatywne scenariusze. W tym miejscu pojawia się wyzwanie, jakim jest stworzenie sprawnej kadry zarzšdzajšcej. O czym należy pamiętać?

– Właœciwie jest myœlenie o tym, czego mi brakuje w biznesie i jak tę lukę mogę wypełnić. To nie jest proste. Na rynku co chwilę pojawiajš się nowe ryzyka, na których właœciciele firm rodzinnych nie muszš się znać i nie zawsze wiedzš, jak sobie z nimi poradzić. Jednym z najczęœciej wymienianych wyzwań przed firmami rodzinnymi, jakie podawane jest w badaniach, jest utrzymywanie wykwalifikowanej kadry kierowniczej. To ponad 60 proc. odpowiedzi – wskazywał Piotr Wyszogrodzki, partner PwC.

Prezes LPP Marek Piechocki nie ma problemu z niedoborami w kadrze kierowniczej oraz z planami na przyszłoœć zwišzanymi z ewentualnym przekazaniem firmy.

– Chcemy powołać fundację rodzinnš, która będzie dysponowała akcjami LPP w przyszłoœci i uniemożliwi sprzedaż czy rozdrobnienie kapitału. Choć nie jest to takie proste – mówił Marek Piechocki.

– Z uwagi na to, że po raz pierwszy w historii Polski możemy myœleć o takim rozwišzaniu, nie mamy gotowych regulacji prawnych w tym zakresie. To jest pewne wyzwanie i będziemy musieli poszukać jakiejœ drogi. Ale to też wyzwanie dla państwa, aby takie rozwišzania przygotować. Zapewne nie jesteœmy jedynymi polskimi przedsiębiorcami, którzy chcieliby z takiego rozwišzania skorzystać, ponieważ umożliwiłoby ono polskim przedsiębiorcom budowanie firm o zasięgu globalnym. Państwo z kolei mogłoby zatrzymać kapitał w Polsce i pozyskiwać coraz większe przychody z danin – mówił prezes LPP.

– Jestem przekonany, że my, przedsiębiorcy, po prostu dojrzeliœmy do tego, by o tym porozmawiać i znaleŸć wspólny język z rzšdzšcymi w tym zakresie. Chcemy, by LPP pozostało polskš, społecznie odpowiedzialnš firmš rodzinnš, bo tu sš nasze korzenie, tu zapadajš wszystkie strategiczne decyzje, tu sš projektowane wszystkie nasze kolekcje, tu płacimy wszystkie należne podatki – podkreœlał Marek Piechocki.

Podstawa rozwiniętej gospodarki

Jeœli popatrzymy na przekrój przedsiębiorstw, na których opiera się gospodarka każdego rozwiniętego kraju, to zobaczymy, że opiera się ona nie na wielkich międzynarodowych korporacjach, ale na małych i œrednich przedsiębiorstwach. To właœnie w nich pracuje najwięcej osób oraz wytwarzane jest gros PKB. Wiele z nich to firmy rodzinne.

– Firmy rodzinne stanowiš ogromnš częœć krajowych gospodarek. Bardzo wyrazistym przykładem sš Niemcy – którzy bardzo się tym zresztš chwalš – gdzie wskaŸnik ten stanowi aż 50 proc. Gospodarka naszych zachodnich sšsiadów to przede wszystkim małe i œrednie przedsiębiorstwa, o których najprawdopodobniej nigdy nie usłyszymy – powiedział prezes Piechocki,

Podkreœlił, że gdy mówimy o firmach rodzinnych, powinniœmy odrzucić większoœć stereotypów. Pierwsze skojarzenie to kwiaciarnia czy piekarnia za rogiem, czyli mały sklepik, gdzie pracuje mšż i żona, którym pomagajš dzieci. Jest to często obraz prawdziwy, ale nie zawsze. Na ogół zapominamy o tysišcach firm, zatrudniajšcych po 50 czy 100 osób. Zapominamy też o spółkach giełdowych, które pomimo zdobycia międzynarodowej pozycji nadal utrzymujš swoisty rodzinny charakter.

– Przykład BMW. Wielki koncern, który pozostaje własnoœciš rodziny Quandt. Podobnš sytuację mamy w takich firmach jak np. Dr. Oetker, Tchibo czy Lego. Jeœli spojrzymy za ocean, to spotkamy tam takie rodziny jak Mars czy Waltonów. Wszyscy wiedzš, że firmy rodzinne to podstawa gospodarki. Mówimy jednak o kulturze, która tam była budowana latami, a której my nie mieliœmy. Potrzebujemy po prostu czasu – podsumował Marek Piechocki.