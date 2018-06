Nasiona, które dostarczą czystą wodę milionom ludzi

Naukowcy udoskonalają proces, który wkrótce może pomóc w dostarczeniu czystej wody dla wielu osób w regionach ubogich w wodę. W procesie tym wykorzystuje się piasek i materiały roślinne łatwo dostępne w wielu krajach rozwijających się.

Według ONZ 2,1 miliarda ludzi nie ma dostępu do bezpiecznej wody pitnej, większość z nich mieszka w krajach rozwijających się. Słodka woda stanowi zaledwie 2,5% zasobów wodnych Ziemi, z czego tylko 1% nadaje się do picia. Na 40% obszarów planety jest utrudniony dostęp do czystej wody, a w Europie ponad 100 milionów ludzi nie ma do niej dostępu. Choć wydaje się, że w Polsce mamy dużo wody to nasz kraj jest zagrożony jej deficytem. Obecnie na jednego mieszkańca naszego kraju przypada około 1600 metrów sześciennych wody rocznie, podczas gdy na jednego mieszkańca Europy 4500, a świata 7300 metrów sześciennych. Dla tego tak ważna jest troska o czyste, zdatne do picia zasoby.

Poniżej dalsza część artykułu

Profesorowie inżynierii biomedycznej i chemicznej Mellon Bob Tilton i Todd Przybycien z Uniwersytetu Carnegie Mellon pracują nad procesem który może wkrótce pomóc w dostarczaniu czystej wody dla wielu osób w regionach, gdzie występują niedobory. Proces ten, wykorzystuje piasek i łatwo dostępne w wielu krajach rozwijających się materiały roślinne, do stworzenia taniego, skutecznego medium do filtracji wody, nazwanego „Piaskiem typu F”.

„Piasek F” wykorzystuje białka z rośliny Moringa oleifera, drzewa pochodzącego z Indii, które dobrze rośnie w klimacie tropikalnym i podzwrotnikowym. Drzewo uprawiane jest dla produkcji naturalnych olejów, a jego nasiona są już używane są do tworzenia filtrów do podstawowego oczyszczania wody. . Ten tradycyjny sposób oczyszczania pozostawia jednak za sobą duże ilości rozpuszczonego węgla organicznego (rozpuszczona materia organiczna) z nasion, dzięki czemu bakterie rozwijają się od nowa już po 24 godzinach. Czasu na napicie się czystej wody pozostaje zatem niewiele.

Zespół prowadzi badania nad połączeniem materii organicznej z metodami filtracji piaskowej. Odciągają oni białka z nasion adsorbując, czyli wiążąc do powierzchni, cząstek krzemionki, głównego składnika piasku. W ten sposób powstał Piasek F, który zabija mikroorganizmy, a także odfiltrowuje zmętnienia zarówno cząstek stałych jak i organicznych. Złoże filtracyjne można wypłukać po użyciu i staje się ono gotowe do ponownego użycia. Eksperymenty udowodniły, że sposób działania Piasku F ma dużą elastyczność. Pracuje równie dobrze z twardą i miękką wodą, a rodzaj zanieczyszczeń nie ma znaczenia. Nie wymaga też frakcjonowania złoża filtrującego, czyli używania warstw o różnej wielkości ziaren krzemionki. Twórcy twierdzą, że metoda jest bardzo prosta, a dzięki temu bezawaryjna.