Ostatni nosorożec biały północny został uśpiony

Sudan, ostatni na œwiecie samiec nosorożca białego północnego padł w Kenii - podali przedstawiciele Ol Pejeta Conservancy, organizacji non-profit zajmujšcej się ochronš œrodowiska. Jedynymi przedstawicielami tego gatunku na Ziemi sš obecnie dwie samice.

Ol Pejeta Conservancy poinformowała, że wraz z przedstawicielami kenijskich władz podjęła decyzję o uœpieniu 45-letniego samca w zwišzku z gwałtownie pogarszajšcym się stanem jego zdrowia.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Sudan w ostatnim czasie przechodził terapię w zwišzku z przypadłoœciami wieku starczego, które odbijały się na stanie jego mięœni i koœci. Ponadto na ciele samca pojawiały się liczne rany skóry.

W lutym Sudan spędził dwa tygodnie leżšc w swojej zagrodzie z powodu problemów z chodzeniem spowodowanych głębokš ranš prawej nogi.

"Jego stan znacznie pogorszył się w cišgu ostatnich 24 godzin. Zwierzę nie mogło stać i bardzo cierpiało" - podała Ol Pejeta. "Zespół weterynarzy podjšł decyzję o uœpieniu go".

Sudan w przeszłoœci był mieszkańcem Dver Kralove Zoo w Czechach. Następnie przeniesiono go do rezerwatu prowadzonego przez organizację Ol Pejeta w Kenii, gdzie żył z dwoma ostatnimi samicami należšcymi do tego gatunku - 27-letniš Najin i 17-letniš Fatu.

Kiedy próby sparowania zwierzšt nie powiodły się, Ol Pejeta umieœciła profil Sudana na popularnym profilu randkowym Tinder, liczšc na zebranie 9 milionów dolarów koniecznych do przeprowadzenia sztucznego zapłodnienia jednej z samic.