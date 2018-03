"Zielone Expo" w Łodzi. Zdanowska: Zmiana wizerunku miasta

Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi

"Rzeczpospolita": ŁódŸ zorganizuje w 2024 roku Expo Horticultural, czyli tzw. zielone Expo. To œwiatowa wystawa poœwięcona tematyce kształtowania i zagospodarowania zieleni w mieœcie. Dlaczego to wydarzenie jest tak istotne dla łodzian?

Poniżej dalsza częœć artykułu

Hanna Zdanowska: Expo to przede wszystkim więcej zieleni dla mieszkańców. Ale to wydarzenie jest istotne nie tylko dla samej Łodzi, ale dla całej Polski. Głównie ze względów promocyjnych, bo wszelkie tego typu wystawy gromadzš rzesze odwiedzajšcych. Dzięki nim będziemy mogli poprawić i zmienić wizerunek miasta, ale także zadbać o rozpoznawalnoœć Polski jako kraju, gdzie poprawa jakoœci życia poprzez zieleń i ekologię jest traktowana poważnie. Będziemy rozmawiać o kwestiach, które niestety przez lata były u nas niedoceniane, a teraz wracajš z całš siłš. Szczególnie w aspekcie naszej walki ze smogiem, czyli właœciwie walki o prawo każdego z nas do oddychania czystym powietrzem. Poza tym wystawa połšczy nas z istniejšcš już œwiatowš sieciš wymiany doœwiadczeń w zakresie właœciwego zarzšdzania zieleniš w mieœcie. W przyszłym roku zielonš wystawę zorganizuje Pekin, a w 2022 roku – Amsterdam. Zatem w tym momencie ŁódŸ faktycznie wkracza do grona miejsc o œwiatowej sławie, które starajš się o to, by mieszkańcy mieli szansę na kontakt z naturš.

Taki jest również główny motyw łódzkiej wystawy.

Nasze motto, które będzie towarzyszyć wystawie, to „Nature of the city”, czyli „Natura miasta”. Walczšc o organizowanie tego wydarzenia, staraliœmy się zrozumieć, co tak naprawdę wišże się z zarzšdzaniem zieleniš w mieœcie. To tylko hasło, ale za nim kryje się praktyczne narzędzie, które może pomóc mieszkańcom na różne sposoby. Bo musimy pamiętać, że zieleń w mieœcie to nie tylko kwestie zwišzane z kształtowaniem przyjemnej atmosfery poprzez piękne kwiaty, trawniki, parki czy ogrody. To przede wszystkim dyskusja nad tym, jak wprowadzić naturę do miasta.

Co zatem zmieni się w Łodzi?

Stworzymy olbrzymi Centralny Park Miejski, który zajmie 70 hektarów zieleni w samym centrum miasta. Ale to nie będzie jedyne miejsce, w którym odbędzie się wystawa. Chcemy, żeby ten park był swego rodzaju pniem. Od niego będš rozchodziły się zielone œcieżki, które połšczš liczne, mniejsze parki i ogrody. Wiele z nich już istnieje w Łodzi, ale powstanš kolejne. Łšcznie obejmš one powierzchnię 150–200 hektarów.

ŁódŸ już wczeœniej ubiegała się o organizację Expo 2022. Czy będš ponowne starania o zorganizowanie tej wystawy?

Na razie nie ma takiej potrzeby. My staraliœmy się o International Expo, czyli wystawę tematycznš, która wówczas dotyczyła podejmowania rewitalizacji w mieœcie. Zatem oba te wydarzenia niejako się uzupełniajš. Bo rewitalizacja to zmiana i polepszanie jakoœci życia, a zazielenianie miasta jest integralnš częœciš tego procesu. Być może nawet najważniejszš, bioršc pod uwagę fakt, że jak żaden inny element ma wpływ na zdrowie mieszkańców największych oœrodków.