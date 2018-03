Jak mały gupik przeprawił się przez ocean?

Jak gupiki przeprawiały się przez ocean? Na archipelagu wulkanicznym, daleko od stałego lšdu pojawiły się ryby, których nikt się tam nie spodziewał.

Dla ludzi tropikalne wyspy to raj na ziemi. Kojarzš się z błękitnym morzem, spokojnymi plażami i zapierajšcymi dech w piersiach krajobrazami. Tymczasem archipelagi te sš tworem brutalnych sił natury – rodzš się w ogniu wulkanów wybuchajšcych na dnie morza. Ze względu na swoje pochodzenie i to, że nigdy nie były połšczone z lšdem, zwierzętom czy roœlinom trudno jest je zasiedlić bo wymaga to przeprawy przez ocean.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Ogromne było więc zdziwienie naukowców, gdy na odległym archipelagu Fernando de Noronha w północno-wschodniej Brazylii odkryli doskonale znanš akwarystom, małš, słodkowodnš, południowoamerykańskš rybkę poecilia vivipara, czyli pospolitego gupika. W umysłach naukowców natychmiast pojawiło się pytanie: Jak gupiki pokonały ocean i dotarły na Fernando de Noronha?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, naukowcy z Universidade Federal do Rio Grande do Norte sekwencjonowali DNA gupików w celu odkrycia potencjalnych œladów, które pozostawiły w trakcie kolonizacji wyspy. W rezultacie doszli do wniosku, że odizolowana populacja jest w rzeczywistoœci œciœle zwišzana z rybami zamieszkujšcymi cieki na kontynencie. Mimo zaangażowania poważnych œrodków, sposób w jaki rybki pokonały morze nadal nie został wyjaœniony.

OdpowiedŸ okazała się prosta, a znaleŸć pomogli jš znawcy historii wyspy. Według nich, dzieje populacji gupików na archipelagu sięgajš szeœćdziesięciu lat, kiedy w czasie II wojny œwiatowej bazę miało tu amerykańskie wojsko. Wówczas na wyspę sprowadzono partię rybek, która miała za zadanie rozprawić się z larwami komarów w zbiornikach wodnych. Wojna się skończyła, wojsko opuœciło wyspę, a rybki pozostały aby spędzać sen z oczu brazylijskim naukowcom.