Pod Everestem w jeden dzień zebrano tonę śmieci

Rozpoczęła się akcja sprzštania szlaku prowadzšcego pod Mount Everest. Jedynie pierwszego dnia zebrano tonę œmieci.

Osoby, które chcš udać się na trekking pod najwyższš górę œwiata lub wejœć na jej szczyt, przygodę rozpoczynajš w miejscowoœci Lukla.

Ze względu na rosnšcš popularnoœć szlaku, który prowadzi do bazy pod szczyt Mount Everest, zwiększa się także problem pozostawionych tam odpadów. Dzięki współpracy Komitetu Kontroli Zanieczyszczeń Sagarmatha z lokalnymi przewodnikami oraz przewoŸnikami lotniczymi, szlak został w dużej mierze oczyszczony.

W sobotę rozpoczęła się akcja sprzštania szlaku - informuje TVN24. Celem jest zebranie stu ton œmieci, które pozostawione zostały przez turystów oraz wspinaczy z całego œwiata. Jedynie pierwszego dnia odpady o masie 1200 kilogramów zostały przewiezione do Katmandu, gdzie zostanš poddane recyklingowi.

Wœród œmieci zabranych ze szlaku sš między innymi butelki i puszki oraz porzucony sprzęt do wspinaczki, trekkingu, czy butle z tlenem.

Choć turyœci zobowišzani sš do sprzštnięcia pod sobie œmieci, co roku lokalni przewodnicy gromadzš setki kilogramów odpadów. W zeszłym roku region odwiedziło ponad 100 tysięcy osób. Około 40 procent z nich to himalaiœci oraz turyœci górscy.

Poza œmieciami, problemem sš także odpady biologiczne. W 2015 roku państwowe stowarzyszenie górskie ostrzegało, że ludzkie odchody stajš się zagrożeniem dla zdrowia. Od tego czasu zbudowano przenoœne toalety przy głównych obozach górskich - podaje TVN24.