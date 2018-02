Podwodna wioska dla ryb

Koło portu w Marsylii powstaje eksperymentalna sztuczna podwodna rafa.

Jej zadaniem będzie pomoc w rewitalizacji ekosystemu, niszczonego przez całe minione stulecie œciekami przemysłowymi pochodzšcymi z drugiego co do wielkoœci miasta Francji.

Sztuczna rafa ma być schronieniem dla ryb. Operacje układania betonowych elementów nazwano Rexcor. Powstanš cztery podwodne rybie 'wioski". Do ich budowy posłuży 300 ton betonowych prefabrykatów. . Sš one tak zaprojektowane, aby naukowcy mogli obserwować, w jaki sposób, w jakim tempie życie powraca do wymarłego morskiego ekosystemu.

- Sztuczna rafa zaprojektowana jest tak aby wytrzymać napór fal, które w tym rejonie osišgajš wysokoœć 9 metrów. Powinna także przetrwać 30 lat - wyjaœnia autor tego projektu, Alexandre Musnier z firmy Seaboost w Monpellier.

Poniżej dalsza częœć artykułu

W miejscu, w którym budowana jest rafa, 20 metrów po0d powierzchnia morza, woda nie jest już przezroczysta, dno jest błotniste, w wodzie unosi się zawiesina substancji chemicznych. Jednak współpraca ekologów, naukowców i władz miasta zaczyna przynosić efekty, jednym z przejawów tej współpracy jest powstajšca rafa.

- Spróbujemy odtworzyć małe ekosystemy, aby pomóc naturze, nadać jej nowy impuls. Trzeba się przekonać, czy można odnowić pewne funkcje ekologiczne, które całkowicie zaniknęły. Dla ryb zbudujemy "bloki mieszkalne". Ryby zapraszamy do zasiedlania tych sztucznych struktur - wyjaœnia Matthieu Lapinski, biolog zaangażowany w projekt.

Jednak projekt Rexcor ma też przeciwników. Wskazujš oni, że w siedzibie wznoszonej dla ryb, znajda one w gruncie rzeczy nie sprzyjajšce im œrodowisko, wodę zawierajšcš szkodliwe zwišzki niklu i ołowiu.

- W tym przypadku daleko jest do zadowalajšcego poziomu sanitarnego, do takiej sytuacji, która umożliwiałaby odnowę biologicznš. Tymczasem budżet projektu jest duży, wynosi milion euro, te pienišdze można by przeznaczyć na coœ bardziej skutecznego, na przykład, na testowanie odpornoœci gatunków na aktualne warunki œrodowiskowe - krytykuje projekt dr Sandrine Ruitton z Institut Mediterraneen d,Oceanologie.

Sztuczne rafy z betony, starych wagonów, zużytych opon powstajš wzdłuż wybrzeży francuskich już od lat 1960. Raport sporzšdzony w 2012 roku na zlecenie władz francuskich wskazuje na brak prowadzenia wystarczajšcych eksperymentów zmierzajšcych do definitywnego ustalenia, czego takie rafy przynoszš więcej: szkody czy pożytku.

W przypadku sztucznej rafy koło portu w Marsylii, płetwonurkowie będš obserwowali przez trzy lata, w jakiej iloœci ryby zasiedlaja te strukturę. Projektanci przewidzieli możliwoœć rozebrania i usunięcia rafy, gdyby eksperyment nie powiódł się. Jednak wielu biologów jest dobrej myœli, prognozujš, że pierwsze pojawiš się algi, przycišgnš one małe ryby, następnie zjawia się polujšce na nie drapieżniki, aż w końcu znajda się tam wszystkie ogniwa łańcucha pokarmowego.