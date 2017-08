Katarzyna Jagiełło: Jan Szyszko wyprowadzi nas z Unii Europejskiej?

Nie ustaje obrona Puszczy Białowieskiej przed wycinką zarządzoną przez ministra środowiska Jana Szyszkę. Prowadzący program Jacek Nizinkiewicz wspomniał swój wywiad z szefem resortu dla "Rzeczpospolitej", w którym minister zapewniał, że jego działania to ochrona siedlisk. Greenpeace też chce je chronić, zatem macie wspólny cel? - pytał. - Chyba Trybunał Sprawiedliwości ma co do tego poważne wątpliwości - odpowiedziała Jagiełło. - Te środki, które przedsięwziął Trybunał są bardzo rzadko stosowane - dodała.

Przeczytaj wywiad z ministrem środowiska » Szyszko: Chcę ratować siedliska

Przedstawicielka Greenpeace mówiła, że Trybunał Sprawiedliwości wydał decyzję, nie wyrok, na który trzeba poczekać. - Te środki tymczasowe mają zabezpieczyć Puszczę przed dewastacją dopóki nie zapadnie wyrok - mówiła Jagiełło.

Co robi Greenpeace w Puszczy? - W Puszczy Białowieskiej są prowadzone cały czas patrole, które zbierają dane, analizują zdjęcia satelitarne - mówiła Jagiełło. - Greenpeace wysłał też list do leśników mówiący o ich indywidualnej odpowiedzialności.

Według gościa obecne działania w Puszczy to poważne nadużycia. - Bądźmy świadomi, że jeśli będziemy lekceważyć decyzję Trybunału, a chcemy, szukamy instytucji, która będzie interweniować w sprawie Nord Stream, to nikt nam nie pomoże - mówiła Jagiełło.

Jagiełło przypomniała, że Marta Kaczyńska mówiła o tym, że jej ojciec uważał Puszczę za bardzo ważną. - Głos prezydenta Andrzeja Dudy byłby ważnym i ciekawym głosem - powiedziała. - W kraju potrzebujemy rozjemców, którzy są w stanie podejść z refleksją.

- Najpoważniejsze autorytety, które mają głos, w sprawie Puszczy mówią jednogłośnie, żeby zaprzestać tej barbarzyńskiej i niepotrzebnej wycinki - mówiła Jagiełło.

Gość programu mówiła, że Greenpeace próbuje się umówić z ministrem środowiska Janem Szyszką od 2015 r. - Może to już sygnał na wrzesień, że nie jesteśmy piątą władzą - zastanawiała się Jagiełło. Mając na myśli zapowiadaną przez rząd walkę z organizacjami pozarządowymi.

- To już nie jest spór minister kontra ekolodzy, ale minister kontra Unia Europejska. Czy minister Szyszko będzie pierwszym ministrem, który nas wyprowadzi z UE? - pytała Jagiełło.