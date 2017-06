USA: Kalifornia powiększyła się o 52 tysiące metrów kwadratowych

W poście zamieszczonym na Facebooku USGS podkreśliło, że Ziemią, która się osunęła, można byłoby wypełnić 800 basenów olimpijskich. W związku z osunięciem zamknięto fragment biegnącej wzdłuż wybrzeża Pacyfiku autostrady.

#BigSurLandslide fly around May 27, preliminary computer animation. Roughly 13 acres of new #California land! pic.twitter.com/PoKZL5WZBI