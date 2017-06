Amazońska żaba, u której można zobaczyć bicie serca

Do tej pory w rodzinie szklenicowatych (Centrolenidae) żaby posiadały przeźroczystą skórę jedynie na brzuchu. To dzięki temu płazy te zostały nazwane „szklanymi żabami”. Odkryty osobnik, z charakterystycznymi ciemnozielonymi plamami z tyłu głowy oraz oryginalnym, długim zawołaniem został nazwany Hyalinobatrachium yaku. W języku kichwa używanym w ekwadorskiej części Amazonii „yaku” oznacza wodę. To właśnie wolno płynące strumienie są „oazą” gwarantującą rozmnażanie się szklanych żab. Co najciekawsze dzięki przeźroczystej skórze bardzo dokładnie można zaobserwować pracę żabiego serca.

Hyalinobatrachium yaku odznaczają się dość specyficznym zachowaniem reprodukcyjnym. Mianowicie samce nawołują znajdując się na spodzie liści, jednocześnie sprawując opiekę nad skrzekiem.

Przedstawiciele nowego gatunku zostali odkryci w trzech różnych lokalizacjach. Żaby z lasów Kallany i Ahuanno nawoływały spod liści znajdujących się parę metrów nad niewielkim strumieniem. W okolicy San Jose de Payamino płazy „namierzono” wśród liści paproci i traw ok. 30-150 centymetrów nad ziemią. Od najbliższego zbiornika wodnego dzieliło Hyalinobatrachium yaku blisko 30 metrów.

Biolodzy analizując występowanie (Payamino jest oddalone od Kallany o 110 kilometrów) i zachowania nowych osobników z rodziny szklenicowatych zakładają, że żaby mogą występować na znacznie większym obszarze, także w pobliskim Peru.

Jednak zasięg Hyalinobatrachium yaku jest dla naukowców wielką zagadką. Ze względu na niewielkie rozmiary osobników (ok. 2 cm), niezwykle ciężko jest je zauważyć w gęstej i różnorodnej roślinności pokrywającej amazońskie lasy. Nowy gatunek został zakwalifikowany jako DD – data diecent (niedostateczne rozpoznanie) w skali Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN).

Jak podkreślają herpetolodzy, najpoważniejszym zagrożeniem dla nowo odkrytego gatunku jest wydobycie ropy naftowej, skutkujące zanieczyszczeniem wody i degradacją biotopu.

Szczegóły dotyczące badań i odkrycia Hyalinobatrachium yaku zostały przedstawione w artykule, który ukazał się w ZooKeys. Odkrywczy sukces jest dziełem zespołu naukowego pod przewodnictwem dr Juana M. Guyaasamina z prywatnego Uniwersytetu San Francisco de Quito.