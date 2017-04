Ogromne góry lodowcowe nad kanadyjskim miastem

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Góry lodowcowe znajdują się nad malowniczym miastem Ferryland, które leży na wschodnim wybrzeżu Nowej Fundlandii i Labradoru. Zaklasyfikowane zostały jako „duże”, co oznacza, że mają wysokość od 46 do 73 metrów, a ich długość wynosi od 122 do 204 metrów.

Sezon lodowcowy trwa od wiosny do późnego lata, a woda zaczyna zamarzać w połowie września. Prądy morskie sprawiają, że arktyczny lód wędruje wzdłuż wybrzeży Nowej Funlandii, dzięki czemu trasa ta nazywana jest "Lodową aleją”.

Meteorolog CNN Brandon Miller mówi, że tego typu góry rzadko występują aż tak blisko brzegu.

Jak informuje The International Ice Patrol w tym tygodniu na transatlantyckich trasach żeglugowych zaobserwowano 648 gór lodowych. W porównywalnym okresie w latach wcześniejszych o tej porze roku było ich średnio 212.