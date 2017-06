Świadectwa promocyjne dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej

Jak informuje Ministerstwo Edukacji Narodowej to skutek przekształcenia 6-letniej szkoły podstawowej w 8-letnią szkołę podstawową.Uczniowie klasy VI w roku szkolnym 2016/2017 będą podlegali promocji do klasy VII, a zatem otrzymają świadectwa promocyjne do klasy VII, a nie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

31 maja Minister Edukacji Narodowej podpisała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów i innych druków szkolnych. Został w nim wskazany numer wzoru świadectwa promocyjnego dla uczniów klasy VI. Otrzymają oni świadectwa na takich samych wzorach, jak uczniowie klasy IV i V.

Są to wzory o numerach:

3a - dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej,

4a - dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej – z wyróżnieniem,

5 - dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, uczęszczających do klas IV-VI szkoły podstawowej,

6 - dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczpospolitej Polskiej, realizujących uzupełniający program nauczania,

6a - dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczpospolitej Polskiej, realizujących ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych oraz plan nauczania uzupełniającego.