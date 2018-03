Podstawówki przepełnione, uczniowie przerzucani między szkołami

By zyskać miejsca na kolejne roczniki, starsze dzieci sš przenoszone do innych podstawówek.

Szkoły podstawowe w wielu gminach sš przepełnione. W rezultacie dzieci sš przenoszone z jednej szkoły do drugiej – z nowymi nauczycielami. Nie zawsze za zgodš rodziców. Tak jest np. w Tomaszowie Mazowieckim, Sierakowicach w województwie pomorskim, Malborku, Gostyninie czy Płocku.

Zgodnie z prawem

Problem dotyczy najczęœciej uczniów obecnych klas trzecich i szóstych. Od nowego roku szkolnego rozpocznš naukę w innej szkole podstawowej, funkcjonujšcej najczęœciej w budynku wygaszanego gimnazjum.

Na takie dowolne przenoszenie pozwala prawo. Zgodnie z art. 207 nowej ustawy oœwiatowej w latach 2017/2018–2021/2022 jednostka samorzšdu terytorialnego może wskazać uczniom danej podstawówki miejsce wypełniania obowišzku szkolnego w innej publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez ten sam samorzšd.

A przecież reforma oœwiaty miała na celu m.in. to, by dzieci nie wyrywać z ich œrodowiska, bo – jak podnosili przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej – jest to szkodliwe dla ich rozwoju. Rodzice najczęœciej nie sš zadowoleni ze zmiany.

Wbrew rodzicom

– Uczniowie sš przesuwani jak meble między szkołami. Mieszajš się zespoły klasowe, zmienia kadra nauczycielska. Dzieci sš przenoszone do innych szkół na krótko, bo siódmoklasiœci tylko na dwa lata. Zdarza się jednak, że majš być przenoszone klasy ósme, czyli na rok – komentuje Dorota Łoboda z ruchu Rodzice przeciw Reformie Edukacji. I dodaje, że czasem samorzšdy idš na ustępstwa. Na przykład zamiast przenosić dzieci, stawiajš przy szkole kontenery, w których prowadzone sš lekcje.

Uniknš nauki na zmiany

Przedstawiciele samorzšdów tłumaczš, że majš zwišzane ręce, bo w budynku szkoły podstawowej, która jeszcze niedawno był szeœcioklasowa, nie da się pomieœcić oœmiu roczników. Chcš też wykorzystać budynki dawnych gimnazjów.

– Najważniejszymi przesłankami takiej organizacji nauki były: dšżenie do ograniczenia dwuzmianowoœci, przepełnienia w szkole podstawowej oraz efektywne wykorzystanie istniejšcych obiektów, wyposażonych pracowni i zmodernizowanej infrastruktury sportowej – mówi Joanna Budny, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. Dodaje, że ostatecznš decyzję pozostawiono jednak rodzicom, informujšc na każdym spotkaniu klasowym, że wszystkie indywidualne przypadki będš wnikliwie rozpatrywane. Wyjštkowo dziecko może więc zostać w dawnej szkole.

Podobnie sytuacja wyglšda w Sierakowicach i w Malborku.

– Przenoszone sš całe klasy czwarte i siódme. Rodzice w indywidualnych przypadkach mogš w porozumieniu z dyrektorami szkół pozostawić dzieci w macierzystej szkole, ale większoœć z nich ma bliżej do nowej placówki. Dzięki przeniesieniom szkoły uniknš zmianowoœci – mówi Jacek Mazur z Urzędu Gminy w Sierakowicach. Dodaje, że przenoszonym uczniom zmieniš się nauczyciele. W czwartej klasie to normalne, nie uniknęliby tego i bez zmiany placówki, ale w przypadku siódmoklasistów już tak nie jest.

– Na mocy uchwały rady miasta przenosimy całe klasy. Rodzice mogš się jednak na to nie zgodzić. Wówczas ich dzieci pozostanš w dotychczasowej szkole i zostanš dołšczone do innych klas – mówi Marek Charzewski, burmistrz Malborka.

Nie wszystkim rodzicom podoba się taki wybór. Każdy będzie ze szkodš dla ucznia: zmieni kadrę i otoczenie albo kolegów.

W Gostyninie i Płocku rodzice przyszli na posiedzenia organów samorzšdu, by zaprotestować przeciwko skutkom reformy. W efekcie w Gostyninie rada miasta nie przyjęła uchwały dotyczšcej przenoszenia dzieci. Burmistrz wydał jedynie zarzšdzenie, na mocy którego dzieci będš przenoszone, ale wyłšcznie na wniosek rodziców.