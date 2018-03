Apel MEN do szkół w sprawie ciężkich tornistrów, prac domowych i aktywności ruchowej uczniów

Szkoły powinny wymagać od uczniów noszenia tylko niezbędnych w danym dniu podręczników i zeszytów i pamiętać, że praca domowa jest ważna, ale uczeń musi mieć również czas na odpoczynek i realizowanie swoich pasji.

Minister Edukacji Narodowej wystšpiła z apelem do szkół, nauczycieli oraz pracowników oœwiaty, w którym podkreœliła koniecznoœć przeciwdziałania zjawisku przecišżonych tornistrów.

- Zdrowie i bezpieczeństwo dzieci jest priorytetem - napisała minister Anna Zalewska i poinformowała, że w MEN trwajš prace nad nowelizacjš przepisów rozporzšdzenia o bhp w szkołach i placówkach oœwiatowych.

Przypomnijmy, że w lutym minister Zalewska stwierdziła, że problem ciężkich tornistrów nie istnieje.

- Nie ma problemu ciężkich tornistrów dzieci – jest rozporzšdzenie, które to reguluje. Dyrektorzy szkół wiedzš, jak to robić - mówiła szefowa MEN podczas spotkania z samorzšdowcami i przedstawicielami lubelskiej oœwiaty w Chełmie.

Do tej wypowiedzi krytycznie odniósł się Rzecznik Praw Dziecka:

- Ze zdumieniem przeczytałem tę informację. Ten problem, wedle mojej wiedzy, był i jest bardzo poważny i wszechobecny - napisał Marek Michalak na Twitterze.

Teraz MEN zaapelowało do szkół i nauczycieli, aby:

- wymagać od uczniów noszenia tylko niezbędnych podręczników i zeszytów w danym dniu zajęć lekcyjnych;

- przekazywać dzieciom i ich opiekunom rzetelnš wiedzę na temat profilaktyki wad postawy;

- zapewnić uczniom odpowiedni poziom aktywnoœci fizycznej;

- rozmawiać z uczniami i rodzicami o tym, że waga plecaka ma znaczenie i uwrażliwiać ich na ten problem;

- pamiętać, że praca domowa jest ważna, ale uczeń musi mieć również czas na odpoczynek i realizowanie swoich pasji;

- korzystać z e-zasobów edukacyjnych dostępnych na stronach internetowych Oœrodka Rozwoju Edukacji, Ministerstwa Edukacji Narodowej;

- zwracać uwagę na właœciwe nawyki ruchowe dziecka (zachowanie symetrii ciała przy wykonywaniu czynnoœci ruchowych i statycznych, zachowywanie właœciwej pozycji podczas lekcji);

- zapewnić uczniom bezpieczne i higieniczne warunki nauki;

- umożliwić uczniom bezpieczne przechowywanie podręczników i materiałów edukacyjnych w szkole;

- zapewnić prawidłowy rozkład zajęć edukacyjnych uwzględniajšcy zasady ochrony zdrowia i higieny pracy;

- zadbać o to, aby uczniowie mieli równomierne obcišżenie zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia.

MEN planuje też przeprowadzenie w tym roku kampanii informacyjnej, adresowanej głównie do rodziców, w sprawie wpływu przecišżonych tornistrów na zdrowie dziecka. MEN chce zaapelować, by rodzice kontrolowali zawartoœć tornistrów i plecaków dzieci. Często noszš one zbędne akurat ksišżki, zeszyty, a także ulubione zabawki, gry, pamiętniki nie zdajšc sobie sprawy z tego, że to niepotrzebny i szkodliwy ciężar.