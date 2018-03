Unieważnienie matur oceni Europejski Trybunał Praw Człowieka

Europejski Trybunał Praw Człowieka zakomunikował polskiemu rzšdowi 18 skarg złożonych przez maturzystów, których egzaminy zostały unieważnione w 2011 roku - informuje Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

W maju 2011 r. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna unieważniła wyniki egzaminu maturalnego z chemii grupie maturzystów ze szkół w Ostrowcu Œwiętokrzyskim. OKE stwierdziła, że ich prace nie były napisane samodzielnie. Maturzyœci otrzymali jedynie pisemnš informację, z której jednak nie wynikało wprost, co do których zadań w ich pracach egzaminatorzy mieli zastrzeżenia. Następnie decyzję zatwierdziła Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Maturzyœci zwrócili się do wojewódzkiego sšdu administracyjnego o zweryfikowanie unieważnienia egzaminu, jednak sšd stwierdził, że prawo nie przewiduje takiej możliwoœci. Naczelny Sšd Administracyjny utrzymał to orzeczenie w mocy. Podkreœlił też, że sam fakt posiadania œwiadectwa dojrzałoœci nie stanowi o „prawie" przyjęcia na dowolne studia.

Po wyczerpaniu œrodków zaskarżenia maturzyœci złożyli skargi konstytucyjne do Trybunału Konstytucyjnego. Ten jednak oddalił je w 2015 r. i uznał, że stwierdzenie tego, czy matura została napisana samodzielnie, stanowi element merytorycznej oceny pracy egzaminacyjnej. Dlatego ta kwestia nie stanowi „sprawy" w rozumieniu przepisów Konstytucji i nie wymaga kontroli sšdowej.

Teraz, jak informuje Helsińska Fundacja Praw Człowieka, która prowadzi tę sprawę w ramach Programu Spraw Precedensowych HFPC, maturzyœci złożyli skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Zarzucajš w nich, że przez brak kontroli sšdowej decyzji komisji egzaminacyjnych doszło do naruszenia gwarancji zawartych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka: prawa do sšdu, prawa do prywatnoœci, prawa do skutecznych œrodków ochrony prawnej oraz prawa do nauki.

Skarżšcych pro bono reprezentuje adw. Mikołaj Pietrzak z kancelarii Pietrzak Sidor & Wspólnicy.