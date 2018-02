Reforma Gowina: ministerstwo finansów nie chce dać więcej pieniędzy

Na ambitne zmiany w szkołach wyższych może braknšć œrodków. Opór stawia resort finansów.

Reforma szkolnictwa wyższego powinna zostać sfinansowana w ramach dotychczasowych œrodków, zwiększonych w 2018 r. o miliard złotych – podkreœla resort finansów w opinii do projektu ustawy.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Ale zdaniem przedstawicieli œrodowiska naukowego bez dodatkowych pieniędzy reforma się nie uda. A chodzi o ustawę, która zdaniem wicepremiera Jarosława Gowina ma zrewolucjonizować polskie szkolnictwo wyższe. Projekt Gowina zakłada coroczne podnoszenie wydatków z 1,2 proc. PKB w 2019 r. aż do 1,8 proc. PKB w 2025. W efekcie w cišgu dziesięciu lat reforma miałaby kosztować 167,4 mld zł.

MF nie chce jednak zaakceptować takiego mechanizmu. Być może w nadchodzšcych latach również na reformę znajdš się pienišdze, ale co roku o ich ewentualnym przyznaniu ma decydować rzšd.

Zagrożony może być więc program stypendialny dla wszystkich uczniów szkół doktorskich, podwyżki na uczelniach, które miały zatrzymać drenaż mózgów z Polski, a także inne kosztochłonne elementy reformy, na przykład programy zapewniajšce długofalowe wsparcie uczelni badawczych i rozwoju uczelni regionalnych.

– Aby można było przeprowadzić reformę, stały wzrost nakładów na szkolnictwo jest konieczny. Jego uzależnienie od PKB jest ważne i nie wycofujemy się z postulowanego przez nas rozwišzania. Decyzję co do kształtu projektu podejmie cała Rada Ministrów, nie tylko minister finansów – mówi Piotr Müller, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego. I dodaje, że liczy na to, że premier przychyli się do postulatów resortu nauki.

Do Mateusza Morawieckiego zamierzajš zwrócić się też zwišzkowcy. – Będziemy apelować o zagwarantowanie stałego wzrostu finansowania, uzależnionego od PKB, tak jak miało to miejsce w przypadku ochrony zdrowia – mówi Bogusław Dołęga z NSZZ Solidarnoœć.

A chodzi nie tylko o wzrost nakładów na szkolnictwo, ale też o podwyżki dla kadry naukowej, które zapewnia projekt Gowina. Np. najniższe wynagrodzenie zasadnicze profesora miałoby wynosić nie mniej niż 150 proc. przeciętnej pensji w gospodarce. Na uzależnienie uczelnianych pensji od œredniego wynagrodzenia MF nie chce się zgodzić.