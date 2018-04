Nieuzasadnione zachwyty nad jednością Zachodu wobec Rosji

Konsolidacja Zachodu i nadzwyczajne wyrazy solidarnoœci po ataku chemicznym na terytorium Wielkiej Brytanii to sympatyczny mit.

Do ataku doszło już miesišc temu, a do dziœ Zachód mimo szumnych deklaracji nie zaprezentował prawdziwej jednoœci. I – co nie mniej ważne – determinacji, która skutecznie zniechęciłaby do ataków w przyszłoœci.

Zacznijmy od szybkiego przypomnienia wydarzeń. 4 marca w angielskim Salisbury otruto wyjštkowym œrodkiem chemicznym o nazwie nowiczok Siergieja Skripala, byłego oficera rosyjskich służb specjalnych i brytyjskiego szpiega. Ofiarš ataku stała się też jego córka. Oboje sš nadal w ciężkim stanie. Zaraz po tym ataku, najpierw w mediach, pojawiły się porównania do otrucia w 2006 roku Aleksandra Litwinienki, o podobnej biografii jak Skripal.

Już dwa dni póŸniej Moskwę podejrzewali politycy brytyjscy. Szef dyplomacji Boris Johnson groził Kremlowi nowymi sankcjami, jeżeli się okaże, że jest odpowiedzialny za otrucie. 12 marca i szefowa rzšdu, i Johnson nie mieli już wštpliwoœci co do sprawcy (choć Theresa May dopuszczała ewentualnoœć, że Rosja pozwoliła na to, by użyty do otrucia nowiczok trafił w niepowołane ręce).

I UE, i NATO oficjalnie poparły Wielkš Brytanię. Najważniejsza deklaracja padła na szczycie unijnych przywódców 22 marca w Brukseli, bo po niej rozpoczęła się akcja wydalania rosyjskich dyplomatów. W konkluzjach szczytu Rosję uznano za odpowiedzialnš „z wysokim prawdopodobieństwem" i dodano, że nie ma innego (niż rosyjskie) wiarygodnego wytłumaczenia ataku.

W czasach braku zaufania do elit ograniczanie się do „wysokiego prawdopodobieństwa" i nieujawnianie opinii publicznej jednoznacznych dowodów nie jest najszczęœliwszym rozwišzaniem. Daje paliwo zwolennikom teorii spiskowych i rosyjskiej propagandzie.

Nie to jest jednak największš słaboœciš zachodniej odpowiedzi na atak przypisany Moskwie. Jest niš – powszechne niemal wychwalane jako dowód konsolidacji – wydalanie rosyjskich dyplomatów. Miesišc po wyjštkowym ataku broniš chemicznš na terenie państwa należšcego do UE i NATO udziału w tej akcji nie wzięło aż 11 krajów należšcych do co najmniej jednej z tych organizacji (dziewięciu członków Unii i oœmiu sojuszu północnoatlantyckiego).

A w sprawach kluczowych, takich jak bezpieczeństwo, liczy się tylko jednoœć – stuprocentowa, a nie znacznej nawet większoœci.

Przez kilka dni odbywała się dyplomatyczna zabawa, witanie kolejnych krajów, które dołšczajš do karania Moskwy, zmuszajšc do pakowania walizek pojedynczych pracowników jej placówek dyplomatycznych. Sš pozytywne aspekty tej gry (nie tak znowu dotkliwej dla Rosjan) – po naszej stronie wystšpiły Włochy, w której liderzy głównych partii przyzwyczaili nas do nazywania ich członkami klubu wielbicieli Putina, a także Węgry, które starały się od paru lat nie drażnić Kremla, nie wysłały na przykład swoich żołnierzy do batalionów NATO-wskich na flance wschodniej.

Po drugiej, prorosyjskiej stronie znalazły się unijne kraje wagi œredniej – Austria, Grecja, Portugalia, unijne maluchy – Cypr, Luksemburg, Malta, oraz kilku naszych sojuszników z Europy Œrodkowo-Wschodniej – Bułgaria, Słowacja, Słowenia.

Co szczególnie interesujšce – Grecja i Cypr zbojkotowały unijnš akcję dokładnie w czasie, gdy Unia Europejska udzieliła im silnego wsparcia w nabrzmiewajšcym konflikcie z Turcjš (ważnym członkiem NATO, który też się zresztš nie przyłšczył do akcji).

Cóż musiałoby się wydarzyć, do jakiego ataku na Zachód musiałoby dojœć, żeby takie na przykład Grecja czy Austria uznały to za powód do wydalenia choćby jednego dyplomaty? Trzeba sobie otwarcie powiedzieć: nie ma zachodniej jednoœci. A debatowanie nad skromnš odpowiedziš trwa tygodniami. Nie jest to pocieszajšcy wniosek.