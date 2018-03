Chiny ostrzegają USA i Tajwan

Chińskie władze nie zamierzajš tolerować umacniania relacji władz w Tajpej z administracjš Donalda Trumpa.

„Liaoning" to jedyny lotniskowiec, jakim dysponuje Chińska Republika Ludowa. Pojawił się wraz z flotyllš towarzyszšcych mu okrętów we wtorek w Cieœninie Tajwańskiej. Ma ona szerokoœć ok. 160 km i oddziela kontynent od Tajwanu, de facto niepodległego państwa (Republiki Chińskiej). Dla Pekinu Tajwan jest zbuntowanš prowincjš, która wczeœniej czy póŸniej powinna stać się częœciš kraju.

To nie pierwsza demonstracja siły Pekinu w tym roku, ale ma miejsce po agresywnym poniedziałkowym przemówieniu prezydenta Xi Jinpinga na zakończenie ponad dwutygodniowej sesji Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych. Ostrzegał w nim przed separatyzmem zarówno w Hongkongu, jak i na Tajwanie. – Próby separatyzmu napotkajš karzšcš rękę historii – mówił Xi pod adresem Tajwanu.

– Jest to oficjalne ostrzeżenie pod adresem USA i Tajwanu, że Chiny wykluczajš kategorycznie jakikolwiek kompromis w sprawie Tajwanu – twierdzi Wang Jiangyu, profesor prawa międzynarodowego singapurskiego National University, cytowany przez agencję Bloomberg.

Niewykluczone, że słowa Xi sš reakcjš na informacje, że dwu byłych prezydentów Tajwanu: Lee Teng-hui i Czen Szuej-bien, opowiada się za przeprowadzeniem referendum w sprawie niepodległoœci. Miałoby się odbyć w kwietniu 2019, jednak nie musiałoby być wišżšce dla rzšdu. Z ubiegłorocznych sondaży wynika, że 54 proc. mieszkańców wyspy opowiada się za oficjalnš deklaracjš niepodległoœci, jeżeli obecnego status quo nie udałoby się utrzymać. Za zjednoczeniem jest 24 proc. Tajwan nie jest uznawany przez zdecydowanš większoœć państw œwiata ani przez ONZ.

Jak zwykle w chwili gdy Pekin sięga po argumenty militarne w relacjach z Tajwanem, 300-tys. armię na wyspie postawiono w stan gotowoœci bojowej. To w obawie, że za retorykš przywódców w Pekinie kryć się mogš przygotowania do zajęcia wyspy siłš. To mało prawdopodobne. Jednak nacisk ze strony Pekinu na Tajwan wyraŸnie roœnie.

W poniedziałek chińskie, podległe Radzie Państwa, Biuro ds. Tajwanu wydało oœwiadczenie okreœlajšce mianem poważnej prowokacji słowa premiera Tajwanu Williama Lai, który nieco wczeœniej stwierdził, że Tajwan jest niezależnym i niepodległym państwem.

„New York Times" przypomina, że Pekin zareagował z największym oburzeniem na podpisanie przez Trumpa w ubiegłym tygodniu ustawy (Taiwan Travel Act) dotyczšcej kontaktów przedstawicieli amerykańskiej administracji z władzami Tajwanu. Na wyspie przebywa już zastępca asystenta sekretarza stanu Alex Wong.

– Zaangażowanie USA na rzecz obywateli Tajwanu, ich bezpieczeństwa i demokracji nigdy nie było większe – oœwiadczył w Tajpej. Zapowiadane jest jego spotkanie z paniš Tsai Ing-wen, prezydentem Tajwanu.

To z Tsai rozmawiał telefonicznie miesišc przed inauguracjš prezydent elekt Donald Trump. W Pekinie potraktowano to jako demonstracyjne zerwanie z dotychczasowš liniš amerykańskiej polityki, zgodnie z którš po formalnym zerwaniu oficjalnych relacji USA z Tajwanem w 1979 roku wystrzegano się kontaktów na takim szczeblu. Była to konsekwencja zapoczštkowanej jeszcze przez Richarda Nixona polityki normalizacji relacji z Chinami.

– Nie należy się dziwić, że w warunkach politycznej, militarnej i ekonomicznej presji wywieranej na Tajwan przez Pekin administracja Trumpa poszukuje wzmocnienia więzi z wyspš – twierdzi cytowana przez tajwańskie media Bonnie Glaser z waszyngtońskiego Center for Strategic and International Studies.

USA nie zerwały nigdy kontaktów wojskowych z Tajwanem, sprzedajšc tam broń za wiele miliardów dolarów. Realizowane obecnie kontrakty zostały zawarte przez administrację Baracka Obamy.

Trump w kampanii wyborczej zapowiadał gruntownš zmianę polityki wobec Pekinu. Inaczej to wyglšdało, gdy rok temu goœcił Xi Jinpinga w swej rezydencji na Florydzie czy gdy odwiedził Chiny. Obecnie sytuacja jest inna, co jest konsekwencjš amerykańskich planów nałożenia karnych ceł na stal i aluminium. Administracja Trumpa planuje także nałożenie na chińskie produkty ceł o wartoœci nawet 60 mld dol. Majš dotyczyć szeregu towarów, od elektroniki po odzież. Tak wyglšda poczštek wojny handlowej z Chinami. W tym kontekœcie adresatem ostrzeżeń Pekinu pod adresem Tajwanu jest w gruncie rzeczy Waszyngton.