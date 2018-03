Ambasadorowie nie chcą słuchać wyjaśnień Rosji

Przedstawiciele państw należšcych do Rady Bezpieczeństwa ONZ odmówili udziału w spotkaniu, na którym rosyjscy dyplomaci oskarżali Brytyjczyków o otrucie pułkownika Skripala.

Na briefing w rosyjskim MSZ zaproszono wszystkich ambasadorów akredytowanych w Moskwie. Demonstracyjnie nie przyszli na nie przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Francji, USA oraz Chin (państw, które sš stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa) oraz Niemiec.

4 marca w brytyjskim Salisbury został otruty były oficer rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU Siergiej Skripal wraz z córka Juliš. Zostali znalezieni na ławce w centrum miasteczka. Policjant, który pierwszy do nich podszedł, znajduje się nadal w szpitalu.

– Jasne jest tylko jedno: Rosja nie ma z tym nic wspólnego, choćby dlatego, że dla nas takie działania sš niedopuszczalne – kategorycznie oœwiadczył dyrektor departamentu kontroli i nierozprzestrzeniania broni Władimir Jermakow.

– Tylko Rosja mogła to zrobić – twierdzi jednak jeden z twórców broni, jakš otruto Skripalów, Wil Mirzojanow, mieszkajšcy obecnie w USA.

Brytyjskie władze uważajš, że przeciw ojcu i córce użyto jeszcze radzieckiej broni chemicznej o nazwie nowiczok. Stworzona w drugiej połowie lat 80., produkowana była tuż przed upadkiem ZSRR. Po rozpadzie imperium Rosja nie zgłosiła jej jednak organom kontroli międzynarodowej. Dlatego nowiczoka nie objęto nakazem likwidacji zgodnie z traktatem o zniszczeniu broni chemicznej – nikt o nim nie wiedział.

Rosja gwałtownie zaprzecza, by produkowała takš broń. Jeœli Londyn to udowodni, Moskwa zostanie oskarżona o złamanie traktatu o likwidacji broni chemicznej, a przede wszystkim o użycie broni masowej zagłady na terenie innego państwa.

Ale Brytyjczycy nadal nie wiedzš, kiedy i w jaki sposób zostali otruci Skripalowie. „Naprawdę wierzę, że (Rosjanie) wycišgnęli wnioski ze sprawy Litwinienki (otrutego w Londynie w 2006 roku – red.). Wtedy zostawili mnóstwo œladów, teraz chyba przygotowali to w Rosji, gdzie wszystko majš pod kontrolš" – cytował „Daily Telegraph" jednego ze œledczych, przekonanego, że truciznę umieszczono w rzeczach Julii Skripal, która jechała do ojca z Rosji.

O rosyjskim pochodzeniu trucizny jest przekonany Wil Mirzojanow. – Do otrucia wykorzystano binarnš substancję (czyli składajšcš się z dwóch nieszkodliwych częœci, dopiero po zmieszaniu tworzšcych truciznę – red.), która tworzy A-232 (jedna z trucizn z grupy nowiczok – red.). Do tego jednak, by dwie substancje właœciwie się zmieszały, potrzebna jest trzecia, zwana aktywizatorem – powiedział.

– Aktywizator zaœ wskazuje, gdzie została wyprodukowana trucizna – jest jak œlad linii papilarnych na miejscu przestępstwa – dodał.