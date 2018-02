Białoruś liczy na bratnią pomoc z Rosji

Aleksander Łukaszenko liczy na rosyjskie dostawy broni w ramach sojuszu. Moskwa: nic za darmo.

Rzšdzšcy od prawie ćwierćwiecza prezydent Białorusi poruszył temat współpracy militarnej z Rosjš w ramach Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (ODKB). Stwierdził, że państwa członkowskie układu (Armenia, Kazachstan, Kirgizja, Tadżykistan, Białoruœ i Rosja) samodzielnie modernizujš własne armie i zasugerował, że wsparcie Moskwy nie jest wystarczajšce. – Rosja mogłaby odgrywać ważnš rolę w procesie modernizacji sił zbrojnych państw ODKB. Należy zrozumieć, że Białoruœ jest głównš awangardš, w tym również Federacji Rosyjskiej, na zachodnim kierunku. To dzisiaj najniebezpieczniejszy kierunek – mówił. W Mińsku twierdzš, że Łukaszenko liczy na dostawy najnowszego rosyjskiego uzbrojenia, na które Białorusi nie stać. Kreml się nie spieszy, by udzielać nieodpłatnej pomocy Białorusi się, ponieważ wielokrotnie już zawiódł się na Łukaszence.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Za mało lojalnoœci

Cytowany przez lokalne media znany białoruski analityk wojskowy Aleksandr Alesin twierdzi, że w pierwszej kolejnoœci władzom w Mińsku zależy na systemach rakietowych Iskander i najnowszych systemach obrony przeciwlotniczej S-400. Przypomina, że Rosja podpisała kontrakt na dostawę czterech systemów S-400 do Turcji, za które Ankara musi zapłacić 2,5 mld dolarów. Tymczasem cały roczny budżet wojskowy Białorusi wynosi równowartoœć 500–700 mln dolarów. – Białoruska armia znajduje się w stanie degradacji, ponieważ na swoim wyposażeniu ma przestarzałe radzieckie uzbrojenie. Mińsk nie ma œrodków na modernizację, a Rosja za darmo nic nie daje – mówi „Rzeczpospolitej" Aleksandr Klaskouski, znany białoruski politolog. – W ubiegłym roku Białoruœ podpisała umowę na zakup najnowszych rosyjskich myœliwców wielozadaniowych Su-30. Mimo że jest wojskowym sojusznikiem Rosji, za każdy samolot będzie musiała zapłacić ok. 50 mln dolarów – dodaje.

Łukaszenko mógłby mieć rosyjskie myœliwce za darmo gdyby w 2015 roku zgodził się na propozycję Moskwy w sprawie utworzenia na Białorusi rosyjskiej bazy lotniczej. Ale wtedy stwierdził, że nie potrzebuje bazy, a jedynie samoloty. – Pilotów mamy własnych – mówił. Na dostawę myœliwców Rosja się zgodziła, ale wystawiła rachunek. – W Rosji nikt już Łukaszence nie ufa. Mówi o niebezpieczeństwie ze strony NATO, ale rosyjskiej bazy nie chce. Nie bez znaczenia pozostaje też jego przyjaŸń z Ukrainš. Sprzedaje ukraińskim siłom zbrojnym paliwo, a nawet remontuje ich sprzęt – mówi „Rzeczpospolitej" prof. Andriej Suzdalcew, politolog z prestiżowej moskiewskiej Wyższej Szkoły Ekonomii.

– Białoruœ nie jest żadnš awangardš Rosji na zachodnim kierunku. Jest nim obwód kaliningradzki (niedawno Moskwa rozmieœciła tam Iskandery – red.), który w swoim zasięgu ma centrum Europy. To Rosja osłania Białoruœ, a nie odwrotnie – twierdzi.

Strefa wpływu Rosji

W Moskwie pamiętajš, że uważany za najbliższego sojusznika Rosji Aleksander Łukaszenko w 2008 roku nie uznał niepodległoœci oderwanych od Gruzji Abchazji i Osetii Południowej. Nie poparł również aneksji Krymu i nie dołšczył do rosyjskiego frontu w konfrontacji z Zachodem. Od kilku lat białoruskie władze próbujš ocieplić relacje z Uniš Europejskš oraz dšżš do całkowitego wznowienia stosunków dyplomatycznych z USA (w 2008 roku Białoruœ odwołała swojego ambasadora z Waszyngtonu, wtedy Mińsk opuœcił też ambasador USA).

We wtorek dyrektor Wywiadu Narodowego USA Dan Coats stwierdził, że Łukaszenko ociepla relacje z Zachodem, by powstrzymywać wpływy Rosji na Białoruœ. Jak twierdzi, Moskwa robi wszystko, by nie dopuœcić do ocieplenia tych relacji, ponieważ „uważa Białoruœ za strefę buforowš pomiędzy NATO a Rosjš".

– Łukaszenko rozumie, że w razie sytuacji kryzysowej na Zachód nie pojedzie. On œwietnie zdaje sobie sprawę z tego, że Rosja jest jego zapleczem, w sensie politycznym i gospodarczym. Moskwa jest zainteresowana tym, by na Białorusi była stabilna sytuacja polityczna, ale również zależy jej na tym, by Białoruœ za daleko nie odpłynęła – mówi „Rzeczpospolitej" płk Igor Korotczenko, redaktor naczelny czasopisma „Nacjonalna Oborona", bliskiego władzom Rosji.

Łukaszenko zwraca się do Kremla z proœbš o wsparcie w okresie trwajšcej w Rosji kampanii wyborczej. – Wykorzystuje okazję, by przypomnieć o sobie w momencie, gdy Putin nie będzie chciał się kłócić z sojusznikiem – uważa Klaskouski. Ale Moskwa tę proœbę zignorowała.

– Darmowych dostaw broni nie będzie. Białoruœ dostawałaby wszystko za darmo, gdyby była częœciš Federacji Rosyjskiej. Ale Białoruœ jest suwerennym krajem, dlatego albo płać, albo dawaj coœ w zamian – twierdzi Korotczenko.