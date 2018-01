Polska-Izrael: Mocna odpowiedź posłów Knesetu

Izraelski parlament chce uznać za przestępstwo umniejszanie roli Polaków współuczestniczšcych w Holokauœcie.

Projekt ustawy w tej sprawie przedstawiło w œrodę w Knesecie kilku posłów reprezentujšcych większoœć ugrupowań – od skrajnej prawicy po lewicę (jej deputowany mówił, że nie można pozwolić, by Polacy ukrywali się za plecami „nazistów"). Podpisało się pod nim od razu 61 deputowanych. To ponadpartyjna większoœć w 120-mandatowym parlamencie izraelskim. Oznacza to, że projekt w każdej chwili może zostać przegłosowany.

Izraelscy posłowie chcš rozszerzyć istniejšce od 1986 r. prawo przewidujšce kary do pięciu lat pozbawienia wolnoœci za zaprzeczanie Holokaustowi (czyli za tzw. kłamstwo oœwięcimskie, karane też w wielu krajach europejskich, w tym w Polsce).

Karane ma być rozmywanie odpowiedzialnoœci nazistowskich kolaborantów – portal dziennika „Jedijot Ahronot" podaje przykład cywilów z Polski i innych krajów europejskich. Poza tym posłowie obiecujš pełnš ochronę prawnš tym, którzy zostaliby postawieni w stan oskarżenia na mocy nowego polskiego prawa (np. rozdyskutowanym uczestnikom wycieczek do Auschwitz).

Spór z Polskš zwišzany z ustawš o IPN, nazywanš tu ustawš o „polskich obozach", wcišż budzi wielkie emocje. Można się było o tym przekonać we wtorek przed północš, podczas popularnej wœród starszych generacji audycji w drugim programie izraelskiego radia publicznego. Dyskusja poœwięcona była œwiętu Knesetu, brali w niej udział byli przewodniczšcy tego jednoizbowego parlamentu. Reprezentujšcy niegdyœ Partię Pracy Szewach Weiss, były ambasador w RP, urodzony w przedwojennej Polsce, oraz mniej więcej jego rówieœnik Dan Tichon, urodzony w Hajfie 11 lat przed powstaniem państwa izraelskiego, były polityk prawicowego Likudu.

Poczštkowo, zgodnie z planem, rozmawiali o problemach obecnego Knesetu i o poœle, który ma półroczny zakaz wstępu do gmachu parlamentu, bo obraził podczas wystšpienia kolegów. I nagle przeszli na temat, którego nikt nie zapowiadał: Polski, ustawy o IPN, która wzburzyła Izrael. Do dyskusji włšczyli się inni obecni w studiu i połšczeni z radiem telefonicznie.

– Ludzie mówiš o tym naprawdę dużo. Nie tylko w mediach. Rozmawiajš w rodzinach, z przyjaciółmi. Tak emocjonalnie od bardzo dawna nie rozmawiało się o Polsce. Prawie wszyscy ministrowie rzšdu coœ powiedzieli na ten temat, także ci, których rodziny nie przeszły przez Holokaust w Europie – mówi „Rzeczpospolitej" Zwi Raw-Ner, były ambasador Izraela w Polsce (2009–2014), od paru miesięcy na emeryturze, przed którš był wicedyrektorem Departamentu Eurazji w MSZ (Polskš zajmuje się inny departament – Unii Europejskiej).

– Oczywiœcie każdy w Izraelu się zgadza, że obozy były niemieckie i nazistowskie, a nie polskie. Nie znałem w Izraelu przypadku użycia takiego terminu, jak to się przytrafiło prezydentowi Barackowi Obamie. Trudno więc tu zrozumieć, dlaczego planowana jest penalizacja. Nie wiadomo, czy dyskusja może być w pełni wolna, w każdym miejscu, czy tylko na uczelni – tłumaczy były ambasador.

Jak dodaje, trzeba uczyć, a nie karać. – Edukować także u nas. Można oczekiwać od ludzi w Izraelu, by lepiej przyjrzeli się historii Polski – wyjaœnia.

Jego zdaniem niedobrze się stało, że Sejm przyjšł ustawę w przeddzień Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. – Zamiast rozmawiać w tym dniu o roli Niemiec, zajmowaliœmy się Polskš. Choć mam nadzieję, że z tego sporu Izraelczycy dowiedzš się, z czego on naprawdę się wzišł. I to byłby pozytywny skutek – mówi Zwi Raw-Ner.