Polityczny spór o Holokaust

Poszukiwanie kompromisu z Izraelem po burzy wywołanej zakazem propagowania udziału Polaków w Zagładzie.

Spór wybuchł z powodu zapisów art. 55 przyjętej w pištek przez Sejm nowelizacji ustaw o IPN. Nakłada on karę do trzech lat więzienia lub grzywnę na tego, kto „publicznie i wbrew faktom przypisuje Narodowi Polskiemu lub Państwu Polskiemu odpowiedzialnoœć lub współodpowiedzialnoœć za popełnione przez III Rzeszę Niemieckš zbrodnie nazistowskie". Władze izraelskie się obawiajš, że to doprowadzi do zaprzeczenia, iż w czasie okupacji niektórzy Polacy wydawali Żydów Niemcom, a nawet dopuszczali się na nich mordu. Dla premiera Beniamina Netanjahu szczególnie niefortunny jest także moment, w którym Sejm przyjšł nowš ustawę: w rocznicę wyzwolenia obozu w Auschwitz, który jest zarazem Międzynarodowym Dniem Pamięci Ofiar Holokaustu.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Gaszenie pożaru

Jeszcze w niedzielę wczesnym popołudniem rzeczniczka PiS Beata Mazurek mówiła, że te przepisy nie zostanš zmienione. Jednak póŸniej ton polskiej strony wyraŸnie się zmienił. W nocy z niedzieli na poniedziałek w rozmowie telefonicznej z Netanjahu Mateusz Morawiecki ustalił, że zespoły z obu krajów rozpocznš natychmiastowy dialog, by spróbować osišgnšć porozumienie w sprawie ustawodawstwa. Zespół taki w Polsce ma powstać do końca tygodnia.

W poniedziałek wieczorem o nowelizacji ustawy rozmawiała z szefem gabinetu Andrzeja Dudy Krzysztofem Szczerskim ambasador Izraela w Polsce Anna Azari. Ale Kancelaria Prezydenta podkreœla, że głowa państwa swojš finalnš ocenę nowych przepisów przedstawi, gdy zostanš zakończone prace parlamentarne. To sygnał, że zmiana zapisów jest możliwa. Tym bardziej że także marszałek Senatu Stanisław Karczewski zapowiedział, iż chce się spotkać z Azari, zanim izba wyższa rozpocznie prace nad nowymi przepisami. Wolę porozumienia z Izraelem zasygnalizował również szef MSZ Jacek Czaputowicz.

Emocje w Izraelu

Z informacji „Rzeczpospolitej" wynika, że przed przyjęciem przepisów przez Sejm, Ministerstwo Sprawiedliwoœci zapewniało, iż projekt ustawy forsowany przez wiceministra Patryka Jakiego został skonsultowany z Izraelem. Jak jednak twierdzš Ÿródła rzšdowe w Tel Awiwie, strona izraelska od poczštku zgłaszała wobec niego sprzeciw. Także w piœmie z 25 lutego 2016 r. do wiceministra sprawiedliwoœci Marcina Warchoła podsekretarz stanu w MSZ Aleksander Stępkowski ostrzegał przed negatywnymi skutkami przyjęcia ustawy. Wskazywał m.in., że podobne przepisy przyjęte przez Szwajcarię wobec osób zaprzeczajšcych ludobójstwu Ormian w 1915 r. okazały się sprzeczne z europejskš konwencjš praw człowieka.

Jaki w rozmowie z „Rz" się jednak broni: – Projekt tej ustawy był omawiany przez blisko dwa lata, ale nie otrzymaliœmy od ambasady Izraela żadnych uwag poza tym, że musi zostać utrzymana swoboda badań naukowych, co zostało uwzględnione. Dlatego wszyscy jesteœmy zaskoczeni – tłumaczy.

Ta reakcja jest rzeczywiœcie bardzo ostra. – Izrael ma zero tolerancji dla modyfikacji prawdy, pisania na nowo historii lub zaprzeczania Holokaustowi – oœwiadczył w sobotę Netanjahu po posiedzeniu izraelskiego rzšdu. Niektórzy inni przedstawiciele władz poszli znacznie dalej. Minister edukacji Naftali Bennett, którego bliscy byli ofiarami Holokaustu, mówił, że „wielu Polaków" w czasie wojny wydało nazistom Żydów. Ostre oœwiadczenie wobec Polski wydał także Œwiatowy Kongres Żydów, mówišc wręcz o „zagrożeniu dla demokracji".

Yair Lapid, lider izraelskiej opozycyjnej partii Yesh Atid, który wedle sondaży mógłby zostać następnym premierem, posunšł się do oburzajšcego stwierdzenia: „Istniały polskie obozy zagłady i żadne prawo tego nie zmieni. Setki tysięcy Żydów zostały zamordowane, nigdy nie spotkawszy niemieckiego żołnierza". Zdaniem dyrektora specjalizujšcego się w œciganiu zbrodniarzy nazistowskich Centrum Simona Wiesenthala Efraima Zuroffa takie stwierdzenia sš „absurdalne".

W wystšpieniu przed pomnikiem Bohaterów Getta w Warszawie Azaria doprecyzowała w poniedziałek wštpliwoœci strony izraelskiej: „W Izraelu ta nowelizacji została potraktowana jako możliwoœć karania œwiadectw ocalałych z Zagłady. Wywołała dużo emocji. U nas traktuje się to jako niemożliwoœć powiedzenia prawdy o Holokauœcie". Ale podkreœliła również, że „mamy nadzieję, iż możemy znaleŸć porozumienie co do zapisów nowelizacji, bo Izrael wie, kto budował KL Auschwitz i inne obozy; wszyscy wiedzš, że to nie byli Polacy". – Wierzę, iż jak zawsze, dobrzy przyjaciele – Polska i Izrael – znajdš wspólny język – mówiła ambasador.

Trudno o precyzję

Obawy Izraela podziela w rozmowie z „Rz" prof. Andrzej Żbikowski, dyrektor pionu naukowego Żydowskiego Instytutu Historycznego (ŻIH).

– Ta ustawa jest nieprecyzyjna i niepotrzebna. W szczególnoœci nie okreœla, jaki sšd miałby rozstrzygać o winie – tłumaczy.

Minister Jaki zapewnia „Rz", że prokurator IPN będzie tylko występował z wnioskiem o ukaranie, ale ostateczna decyzja będzie należała do sšdu. Zdaniem wiceministra nie musi się też niczego obawiać ten, kto przypisze zbrodnie „poszczególnym Polakom, ale nie narodowi polskiemu".

– Naród Polski nie odpowiada za występki poszczególnych jego członków. W czasie okupacji istniało tylko polskie państwo podziemne i jako jedyne w Europie wykonywało wyroki œmierci za wydawanie Żydów – mówi Jaki.

Zdaniem prof. Żbikowskiego, choć nie ulega wštpliwoœci, że Polacy wydawali Żydów w czasie okupacji, to po siedmiu dekadach badań wcišż bardzo trudno precyzyjnie okreœlić jakiœ rzšd wielkoœci.

– Około 10 proc. Żydów z terenów Generalnego Gubernatorstwa, jakieœ 170 tys. osób, próbowało uciekać przed Zagładš. Zdecydowanš większoœć zabili Niemcy. Polacy uratowali około 20–30 tys. z nich. Jaki los spotkał pozostałe 55–65 tys.? Ilu z nich mogło zostać wydanych lub wręcz zabitych przez Polaków? Bardzo trudno o precyzyjne liczby – mówi prof. Żbikowski.

Spór z Izraelem wybuchł w wyjštkowo niefortunnym momencie, gdy rzšd Morawieckiego próbuje zażegnać spór z Uniš Europejskš i poprawić opinię o Polsce za granicš. Š?