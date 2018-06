Prezydent Korei Południowej: Nie cofniemy się do przeszłości

Południowokoreański prezydent wyraził uznanie zarówno dla Donalda Trumpa, jak i Kim Dzong Una. W wydanym po szczycie w Singapurze oświadczeniu Moon Jae-in ocenił, że dwaj przywódcy zrobili "śmiały krok w kierunku zmiany".

"Składam najwyższe wyrazy uznania prezydentowi Trumpowi i przewodniczącemu Kimowi za ich odwagę i odważne decyzje" - napisał.

Prezydent Trump zdaniem Moon Jae-ina "dokonał wyczynu, którego nie udało się dokonać nikomu innemu". Z kolei Kim Dzong Un "wykonał historyczny moment, robiąc pierwszy odważny krok w kierunku świata".

"To dopiero początek i będzie jeszcze wiele trudności, ale nigdy nie cofniemy się do przeszłości" - stwierdził.

This just in: South Korea’s Moon Jae-in statement on today’s summit pic.twitter.com/mPDElMjwyb