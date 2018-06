Szczyt Trump-Kim w Singapurze: Co ustalono, o czym rozmawiano? AFP

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump i przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un zobowiązali się do podjęcia działań na rzecz całkowitej denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego. Waszyngton dodatkowo zobowiązał się do zapewnienia gwarancji bezpieczeństwa dla swojego dawnego wroga. Co wiemy po szczycie w Singapurze?