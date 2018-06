Stany Zjednoczone wycofały się z Rady Praw Człowieka ONZ

Haley w ubiegłym roku oskarżyła Radę o "chroniczne antyizraelskie uprzedzenia" i zapowiedziała, że Stany Zjednoczone dokonają rewizji swojego członkostwa.

Utworzona w 2006 r. Rada była krytykowana za to, że pozwala na członkostwo krajom, w którym wątpliwe jest respektowanie praw człowieka, w tym Chinom, Wenezueli i Kubie. W czasie konferencji prasowej Haley wyjaśniła, że USA pozostaną w Radzie tylko wtedy, gdy "wdrożone zostaną niezbędne". Teraz stwierdziła, że wezwania ze strony Stanów Zjednoczonych nie zostały wzięte pod uwagę.

Zeid Ra’ad Al-Hussein, Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka, w swoim oświadczeniu nazwał decyzję USA "rozczarowującą, jeśli nie zaskakującą informacją". "Biorąc pod uwagę stan przestrzegania praw człowieka w dzisiejszym świecie, USA powinny pójść do przodu, a nie wycofywać się" - stwierdził.

"Disappointing, if not really surprising, news. Given the state of #HumanRights in today's world, the US should be stepping up, not stepping back" -- UN Human Rights Chief #Zeid following USA decision to withdraw from U.N. Human Rights Council.#StandUp4HumanRights