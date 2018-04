Minister z Korei Płd.: Kim jest inny, niż opisują go media

Przywódca Korei Północnej jest "zupełnie inny niż osoba, którš opisuje się w mediach" - twierdzi minister kultury Korei Południowej Do Jong-hwan w rozmowie z CNN. Południowokoreański minister uczestniczył wraz z Kim Dzong Unem w koncercie zespołów K-Pop w Pjongjangu.

- Był bardzo naturalny, gdy mówił o różnych tematach: od muzyki, przez kulturę, po sport - podkreœlił Do Jong-hwan.

Minister siedział niedaleko przywódcy Korei Północnej i jego żony, Ri Ju Sol, w czasie pierwszego występu gwiazd muzyki z Korei Południowej w Pjongjangu od 10 lat.

Koncert zorganizowany w Korei Północnej był jednym z sygnałów poprawiajšcych się relacji pomiędzy Koreami. W kwietniu ma dojœć do spotkania Kim Dzong Una z prezydentem Korei Południowej Moon Jae-inem.

Minister kultury optymistycznie wyraża się o planowanym szczycie z udziałem przywódców Korei. Jego zdaniem Kim Dzong Un wydaje się "szczery i autentyczny" w kwestii dšżenia do poprawy relacji z Seulem.

Od stycznia Kim Dzong Un, który w ubiegłym roku przeprowadził ponad 20 prób rakiet balistycznych, a także dokonał próbnej detonacji bomby atomowej (według Pjongjangu była to bomba wodorowa) prowadzi tzw. ofensywę wdzięku. Siostra Kim Dzong Una, Kim Jo Dzong, przyjechała na Południe w zwišzku z organizowanymi w Pjongczangu zimowymi igrzyskami olimpijskimi. Kim Dzong Un miał też wyrazić gotowoœć do rozmów o denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego oraz do spotkania z prezydentem USA Donaldem Trumpem.