Delegacja z Korei Północnej przyjedzie do Rosji

Północnokoreański szef dyplomacji Ri Jong Ho w dniach 9-11 kwietnia złoży wizytę w Rosji - zapowiedziała Maria Zacharowa, rzeczniczka rosyjskiego MSZ.

- Ministrowie spraw zagranicznych Rosji i Korei Północnej (Siergiej Ławrow i Ri Jong Ho) przeprowadzš rozmowy w dniu 10 kwietnia - powiedziała rzeczniczka.

- W planach jest omówienie stanu i perspektyw dwustronnych stosunków, a także wymiana poglšdów na temat problemów regionalnych i globalnych. Nacisk zostanie położony na sposób rozwišzania sytuacji na Półwyspie Koreańskim - dodała Zacharowa.

Pod koniec marca wizytę w Pekinie niespodziewanie złożył przywódca północnokoreańskiego reżimu Kim Dzong Un. Była to jego pierwsza zagraniczna podróż od czasu objęcia przez niego władzy w 2011 roku.

Korea Północna przygotowuje się do spotkania swojego lidera z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Ma do niego dojœć w maju, w nieustalonym jeszcze miejscu. Wczeœniej, pod koniec kwietnia, ma dojœć do spotkania Kim Dzong Una z prezydentem Korei Południowej Mun Dze Inem.