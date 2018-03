Juncker gratuluje Putinowi. Liczy na współpracę

Putin 18 marca wygrał wybory prezydenckie uzyskujšc 76,67 proc. głosów - to jego najlepszy wynik w historii. Prezydent Rosji został wybrany na czwartš kadencję - było to możliwe, ponieważ po dwóch kadencjach w latach 2000-2008 Putin na cztery lata został premierem (prezydentem był wówczas obecny premier, Dmitrij Miedwiediew) - a konstytucja Rosji zakazywała sprawowania urzędu prezydenta przez więcej niż dwie kolejne kadencje.

Congratulations on your re-election, President #Putin. I have always argued that positive relations between the #EU and #Russia are crucial to the #security of our continent. Our objective should be to re-establish a cooperative pan-European security order. pic.twitter.com/PiEGg56DBN