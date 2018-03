Rzecznik Departamentu Stanu do Asada: Baszar, zatrzymaj wóz

"Hej Baszar, zatrzymaj wóz" - pisze na Twitterze do prezydenta Syrii Baszara el-Asada rzeczniczka amerykańskiego Departamentu Stanu Heather Nauert.

Nauert skomentowała w ten sposób propagandowe nagranie, na którym widać jak prezydent Syrii jedzie do wschodniej Ghuty, by przeprowadzić inspekcję oddziałów walczšcych o to miasto. Syria jest oskarżana o to, że atakuje cele cywilne w Ghucie - niszczšc m.in. szpitale.

Hey, Bashar. Stop the car. Call your generals, and your enablers in #Russia & #Iran. Tell them to abide by #UNSCR2401 and let humanitarian aid to reach the innocent men, women & children of #Syria. @Presidency_Sy pic.twitter.com/OmIBCLv0mS — Heather Nauert (@statedeptspox) March 21, 2018

"Baszar, zatrzymaj wóz. Wezwij swoich generałów i swoich pomocników z Iranu i Rosji. Każ im przestrzegać rezolucji RB ONZ 2401 i pozwól, by pomoc humanitarna dotarła do niewinnych mężczyzn, kobiet i dzieci Syrii" - napisała Neuert na Twitterze.

Rezolucja, o której pisze Neuert, została przyjęta pod koniec lutego. Zobowišzuje ona wszystkie strony konfliktu w Syrii do natychmiastowego wstrzymania starć i do zapewnienia długoterminowej pauzy humanitarnej, na co najmniej 30 dni na całym terytorium Syrii.