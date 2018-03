Były szef CIA: Wygląda na to, że Trump obawia się Putina

Były dyrektor CIA, John Brennan uważa, że prezydent Donald Trump z jakiegoœ powodu obawia się Władimira Putina - pisze amerykański Newsweek. Zdaniem Brennana Putin może mieć jakieœ narzędzia wpływu na prezydenta USA.

Newsweek zauważa, że słowa Brennana padły już po tym, jak Donald Trump w telefonicznej rozmowie pogratulował Władimirowi Putinowi wygrania po raz czwarty wyborów prezydenckich w Rosji. Prezydent USA złożył gratulacje, mimo że jego doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego radzili mu, aby tego nie robił.

Poniżej dalsza częœć artykułu

OBWE oceniajšc przebieg wyborów w Rosji stwierdziła, że nie odbywały się one w warunkach realnej konkurencji i były w pełni kontrolowane przez rzšdzšcych.

- Sšdzę, że on (Trump - red.) boi się prezydenta Rosji - powiedział Brennan w rozmowie z MSNBC. - Można tylko spekulować dlaczego tak jest. Rosjanie mogš mieć coœ na niego, co w każdej chwili może wypłynšć i co utrudni Trumpowi życie. Jest jasne, że ważne jest, abyœmy poprawiali relacje z Rosjš, ale fakt, że Trump ma nadskakujšcy stosunek do Putina, nie mówi o nim nic złego, jak dla mnie jest sygnałem, że ma się czego bać, czegoœ bardzo poważnego - dodał były szef CIA.

Brennan ostrzegł też, że jeœli Trump odwoła ze stanowiska Roberta Muellera - specjalnego prokuratora nadzorujšcego œledztwo ws. ingerencji Rosji w wybory prezydenckie w USA - wówczas doprowadzi do kryzysu konstytucyjnego w kraju.

- Uważam, że prezydent okazuje brak zrozumienia dla zasad polityki międzynarodowej, a także ignorancję w zakresie tego co to znaczy być prezydentem USA - stwierdził Brennan. - Jest złoœliwy, nieuczciwy, okazuje brak prawoœci i wcišż, w mojej ocenie, znieważa urzšd prezydenta - dodał.

Trump po złożeniu gratulacji Putinowi zapowiedział, że w najbliższym czasie może dojœć do jego spotkania z prezydentem Rosji.