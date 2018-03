Ławrow: Będzie reakcja na wydalenie dyplomatów. "Chamstwo"

Moskwa nie będzie tolerować "chamstwa" krajów zachodnich i zdecydowanie zareaguje na poniedziałkowe wydalenie swoich dyplomatów - zapowiedział Siergiej Ławrow, minister spraw zagranicznych.

- Zapewniam, że odpowiemy - stwierdził Ławrow w odpowiedzi na pytanie agencji TASS.

- Powodem jest to, że nikt nie chciałby tolerowania takiego chamstwa. Nie zrobimy tego - dodał.

Jego zdaniem decyzja częœci państw zachodnich o wydaleniu rosyjskich dyplomatów jest "wyrazem kolosalnego szantażu i presji ze strony Stanów Zjednoczonych".

- Kiedy jeden lub dwóch dyplomatów jest proszonych o opuszczenie tego czy innego kraju, z przeprosinami szeptanymi nam do ucha, wiemy z całš pewnoœciš, że jest to wynik kolosalnej presji i kolosalnego szantażu, które to narzędzia sš głównymi instrumentami Waszyngtony na arenie międzynarodowej - mówił Ławrow.

W poniedziałek kilkanaœcie państw członkowskich Unii Europejskiej, Stany Zjednoczone, Kanada i Australia zapowiedziały wydalenie rosyjskich dyplomatów w odpowiedzi na zatrucie byłego agenta Siergieja Skripala w Sailsbury. Wielka Brytania obwinia za atak Rosję.

USA zdecydowały się wydalić 60 dyplomatów, w tym 48 pracowników ambasady i 12 członków stałej misji Rosji przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ponadto władze USA zdecydowały o zamknięciu rosyjskiego konsulatu w Seattle.

Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz ogłosił w poniedziałek, że z Polski wydalonych zostanie czterech rosyjskich dyplomatów.