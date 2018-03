Mniej Rosjan w siedzibie NATO

Do 25 wzros豉 liczba pa雟tw, kt鏎e na這篡造 sankcje dyplomatyczne po ataku chemicznym w Wielkiej Brytanii. Zareagowa這 tak瞠 NATO.

Korespondencja z Brukseli

Poni瞠j dalsza cz artyku逝

Sojusz p馧nocnoatlantycki zdecydowa o odebraniu akredytacji siedmiu dyplomatom rosyjskim z misji Rosji przy NATO, a tak瞠 odm闚i akredytacji trzem innym. Wydali ich musi Belgia, w kt鏎ej stolicy Brukseli jest kwatera g堯wna NATO. Jednoczenie Jens Stoltenberg, sekretarz generalny NATO, poinformowa, 瞠 na ich miejsce nie mo瞠 przyjecha nikt inny: maksymalna liczba personelu w tej plac闚ce dyplomatycznej zosta豉 zmniejszona z 30 do 20.

Nasze dzia豉nia s odzwierciedleniem powa積ych obaw sojusznik闚 dotycz鉍ych bezpiecze雟twa i s czci mi璠zynarodowej odpowiedzi na zachowanie Rosji t逝maczy Stoltenberg.

W ramach tego mi璠zynarodowego wysi趾u ok. 140 rosyjskich dyplomat闚 wydali這 ze swoich stolic 25 pa雟tw. Najmocniej zareagowa造 Stany Zjednoczone, kt鏎e nakaza造 wyjazd 48 dyplomatom z rosyjskiej ambasady oraz 12 z ambasady Rosji przy ONZ.

W akcji bierze udzia ju 17 pa雟tw UE, w tym Polska, kt鏎a wyrzuca czterech Rosjan. Jak do tej pory nie przy章czy造 si: Austria, Portugalia, S這wacja, Grecja, S這wenia, Cypr i Malta. Ten ostatni kraj owiadczy, 瞠 w pe軟i popiera sankcje dyplomatyczne, ale z uwagi na ograniczon liczb personelu rosyjskiego na wyspie nie mo瞠 zdecydowa o wydaleniu cho熲y jednego dyplomaty, bo w istotny spos鏏 zaszkodzi這by to relacjom.

Do sankcji przy章czy造 si Kanada i Ukraina. Natomiast Nowa Zelandia stwierdzi豉, 瞠 wr鏚 pracownik闚 rosyjskiej plac闚ki w tym kraju nie ma 瘸dnego szpiega. Gdyby by, na pewno by go wyrzuci豉.

Pojawiaj si te innego rodzaju sankcje. Islandia zawiesza kontakty na wysokim szczeblu z Rosj i decyduje, podobnie jak wczeniej Wielka Brytania i Polska, o niewysy豉niu polityk闚 na mundial. USA zamykaj z kolei konsulat w Seattle. A Litwa na podstawie tzw. prawa Magnickiego zakazuje kolejnym Rosjanom wjazdu na sw鎩 teren.

Rosja nie przyznaje si do zatrucia 4 marca 2018 r. by貫go podw鎩nego agenta Siergieja Skripala i jego c鏎ki rodkiem chemicznym typu nowiczok. Sankcje Zachodu uwa瘸 za bezpodstawne i zapowiada reakcj. Najprawdopodobniej wydali analogiczn liczb dyplomat闚 ze wspomnianych kraj闚. Tak zareagowa豉 na og這szone wczeniej sankcje brytyjskie: zapowiedzia豉 odes豉nie 23 os鏏 do Londynu.

Nie b璠ziemy tolerowa takiej bezczelnoci owiadczy Siergiej ζwrow, minister spraw zagranicznych Rosji.

Wed逝g niego ca豉 akcja na poziomie UE pokazuje skal presji ze strony USA. Gdy kraj wydala jednego lub dw鏂h dyplomat闚, szepcz鉍 nam przy tym s這wa przeprosin, to wiemy na pewno, 瞠 mamy do czynienia z kolosaln presj, kolosalnym szanta瞠m, kt鏎y niestety jest teraz g堯wnym narz璠ziem Waszyngtonu na scenie mi璠zynarodowej twierdzi ζwrow.