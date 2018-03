Assange odcięty od internetu przez Ekwador

Przebywajšcemu w ambasadzie Ekwadoru w Londynie Julianowi Assange'owi odebrano dostęp do internetu uniemożliwiajšc mu kontakt ze œwiatem zewnętrznym - informuje BBC.

Ekwador wyjaœnił, że posunięcie to ma uniemożliwić Assange'owi mieszanie się w sprawy innych państw.

To reakcja na kwestionowanie przez Assange'a odpowiedzialnoœci Moskwy za zatrucie w Salisbury Siergieja Skripala i jego córki Julii. Skripal został otruty rosyjskim œrodkiem bojowym Nowiczok - Londyn oskarża Rosję o to, że ta była zamieszana w atak na byłego szpiega (w 2006 roku został skazany w Rosji na 13 lat więzienia za szpiegowanie dla Wielkiej Brytanii. W 2010 roku trafił na Wyspy w ramach wymiany szpiegów). Moskwa odrzuca te oskarżenia.

Assange przebywa w ambasadzie Ekwadoru od 2012 roku. Ekwador udzielił mu azylu, aby uchronić go przed ekstradycjš do Szwecji, gdzie miałby zostać przesłuchany w sprawie oskarżeń o gwałt. Assange podkreœlał, że jest w tej sprawie niewinny.

Mimo że œledztwo ws. domniemanego gwałtu zostało w Szwecji zamknięte Assange obawia się, że po opuszczeniu ambasady Ekwadoru zostanie aresztowany i wydany USA. W Stanach Zjednoczonych mógłby odpowiadać za ujawnienie przez jego portal WikiLeaks niejawnych informacji pochodzšcych z zasobów USA.

W poniedziałek Assange na Twitterze kwestionował decyzję Wielkiej Brytanii i ponad 20 innych państw, które wydaliły rosyjskich dyplomatów w zwišzku ze sprawš otrucia Skripala w Salisbury.

Szef brytyjskiego MSZ w odpowiedzi nazwał Assange'a "nędznym robakiem", który powinien się oddać w ręce brytyjskich władz.

W 2016 roku Ekwador czasowo odcišł Assange'a od internetu po tym jak ten opublikował wykradzione maile sztabu wyborczego Hillary Clinton. W maju 2017 roku prezydent Ekwadoru Lenin Moreno apelował do Assange'a, by ten wstrzymał się od udzielania poparcia dšżeniom Katalonii do uzyskania niepodległoœci.