Polski ambasador wezwany przez rosyjskie MSZ

Ambasador RP w Rosji Włodzimierz Marciniak został poinformowany, że Moskwa wyraża protest w zwišzku z planowanš w Starachowicach ekshumacjš szczštków radzieckich żołnierzy.

Innym krokiem podjętym w tej sprawie było wysłanie ambasadora Rosji w Warszawie Siergieja Andriejewa do polskiego MSZ. Na miejscu miał zażšdać przerwania podobnych działań.

Moskwa nie jest usatysfakcjonowana wczeœniejszš odpowiedziš udzielonš przez polskie władze. Szczštki czerwonoarmistów zostanš przeniesione ze Starachowic do Kielc, ponieważ w Starachowicach powtarzajš się akty wandalizmu.

Zdaniem Rosjan wyjaœnienie to jest "cyniczne" i Polacy naruszajš w ten sposób międzynarodowe porozumienia. Strona polska od kilku lat tłumaczy, że umowy o ochronie miejsc pamięci nie odnoszš się do tak zwanych "pomników wdzięcznoœci", a ekshumacja szczštków czerwonoarmistów ma miejsce tylko po to, by zapewnić poległym żołnierzom godny pochówek.