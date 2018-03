Maas w Warszawie: Silne partnerstwo mimo różnic

Szef niemieckiej dyplomacji powiedział w Warszawie, że Polska i Niemcy wspólnie ponoszš odpowiedzialnoœć za spójnoœć Europy. Spotkał się z prezydentem, premierem i szefem MSZ.

- Europy nie sposób sobie wyobrazić bez pojednania i przyjaŸni Niemców i Polaków – powiedział minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas, podkreœlajšc, że oba kraje ponoszš wspólnš odpowiedzialnoœć za spójnoœć kontynentu. Polska i Niemcy chcš wznowić regularne konsultacje w sprawie przyszłoœci Europy.

Ożywić Trójkšt Weimarski

Podczas konferencji prasowej w Warszawie ministrowie Heiko Maas i szef polskiego MSZ Jacek Czaputowicz opowiedzieli się za ożywieniem współpracy Trójkšta Weimarskiego po półtorarocznej przerwie. Ostatnie spotkanie szefów dyplomacji Polski, Niemiec i Francji odbyło się w 2016 roku, w 25. rocznicę utworzenia Trójkšta. Następnie planowano połšczone posiedzenie rzšdów, które zostało odwołane.

– Niemcy i Polska sš pomimo czasem różnych sšsiadami nie do zastšpienia, przyjaciółmi - deklarował minister, podkreœlajšc, że „Europy nie sposób wyobrazić sobie bez pojednania i przyjaŸni między Niemcami i Polakami”.

Spór o praworzšdnoœć

Agencja DPA przypomina, że odkšd rzšdy w Polsce sprawuje Prawo i Sprawiedliwoœć, polsko-niemieckie relacje uległy ochłodzeniu, a krytyce europejskich partnerów podlega przede wszystkim polska reforma sšdownictwa. Także Maas, który w poprzednim rzšdzie był ministrem sprawiedliwoœci, należał do ostrych krytyków posunięć Warszawy. W rozmowie z dziennikiem „Bild am Sonntag” powiedział: „Kto tak mało szanuje praworzšdnoœć, ryzykuje izolację politycznš”.

W Warszawie Maas wyraził nadzieję na „rozsšdne rozwišzanie” i na sygnał z polskiej strony, jak również na to, że nie dojdzie do ograniczenia unijnych funduszy dla Polski w zwišzku z krytykš stanu praworzšdnoœci. Jacek Czaputowicz bronił polskiej reformy sšdownictwa. – Nie narusza ona europejskiego prawa – stwierdził minister. Zadeklarował gotowoœć Polski do wyjaœnienia otwartych pytań. – Chcemy ten problem koniecznie rozwišzać – mówił szef MSZ.

Polska zaraz po Francji

Heiko Maas spotkał się także z prezydentem Andrzejem Dudš i premierem Mateuszem Morawieckim.

Warszawa to po Paryżu drugi cel podróży œwieżo zaprzysiężonego ministra. Stolicę Francji odwiedził w œrodę, tuż po zaprzysiężeniu kolejnego gabinetu kanclerz Merkel. Drugi co do wielkoœci sšsiad Niemiec należy tradycyjnie do pierwszych celów podróży niemieckich szefów dyplomacji. Poprzednik obecnego ministra Sigmar Gabriel przed Polskš odwiedził wyjštkowo graniczšce z Rosjš kraje bałtyckie, sygnalizujšc im, że Europa o nich pamięta. Wkrótce Maas odwiedzi także Izrael. W rozmowie telefonicznej z premierem Netanjahu podkreœlił znaczenie wspólnej walki z antysemityzmem.