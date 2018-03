Rosyjska ambasada kpi z otrucia Skripala: Trzeba Herkulesa Poirota

Siergiej Skripal i jego córka Julia zostali otruci przed dwoma tygodniami w Salisbury, w Wielkiej Brytanii. Londyn poinformował, że do ataku na byłego szpiega (w 2006 roku został w Rosji skazany na 13 lat więzienia za szpiegowanie na rzecz Wielkiej Brytanii) użyto rosyjskiej broni chemicznej Nowiczok (œrodek paralityczno-drgawkowy).

Po tym jak Moskwa nie odpowiedziała na ultimatum Londynu, który domagał się wyjaœnień na temat tego jak rosyjska broń chemiczna znalazła się na terytorium Wielkiej Brytanii, premier Theresa May poinformowała, że z Wielkiej Brytanii wydalonych zostanie 23 dyplomatów, a relacje brytyjsko-rosyjskie na wysokim szczeblu zostanš zawieszone. W odpowiedzi na podobny krok zdecydowała się Rosja.

Rosyjska ambasada w Wielkiej Brytanii od poczštku goršco komentowała sprawę na swoim koncie na Twitterze. "Domniemanie niewinnoœci 2.0: nie mamy pojęcia co się stało, nie mamy pojęcia dlaczego tak się stało, ale winni sš Rosjanie" - pisała już 7 marca placówka w Londynie, zamieszczajšc nagłówki brytyjskich gazet. Ambasada szybko zwróciła też uwagę, na nazywanie Skripala szpiegiem rosyjskim. "Przekręcenie narracji: poprzez nazywanie agenta MI6 "rosyjskim" media ustawiajš opinię publicznš i dochodzenie - pomimo braku informacji i logiki. Tak lepiej się sprzedaje" - czytamy we wpisie z 9 marca.

PóŸniej ambasada pisała jeszcze bardziej frywolnie. "Czy fakt, że kierunkowy do Rosji to 007, czyni z Jamesa Bonda rosyjskiego agenta" - pytała między innymi. Zamieœciła też kilka rysunków satyrycznych z "brytyjskim humorem".

W niedzielę ambasada oceniła, że "z powodu braku dowodów" sprawę otrucia Skripala może wyjaœnić słynny detektyw z powieœci Agathy Christie, Belg Herkules Poirot.

In absence of evidence, we definitely need Poirot in Salisbury! pic.twitter.com/EHTlEQmcPp